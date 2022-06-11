Tarhan Erdem son yolculuğuna uğurlandı
KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin kurucusu, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem, son yolculuğuna uğurlandı. Bebek Camii'nde düzenlenen cenaze törenine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Erdem, ailesi ve sevenleri tarafından ebediyete uğurlandı.
Siyasetçi, araştırmacı, yazar Tarhan Erdem, 6 Haziran’da Bodrum'da kalp rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye götürüldü.
Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Erdem, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Haziran’da yaşamını yitirdi.
Erdem’in cenaze töreni bugün, İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Bebek Camii’nde yapıldı.
Törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oruç, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Genel Baikan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, iş insanı Aydın Doğan, çok sayıda seveni ve ailesi katıldı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener ise çelenk gönderdi. Erdem, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verildi.