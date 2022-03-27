Tarihi zirvede 6 lider ikinci kez bir arada

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek ve DEVA Partilerinin genel başkanları, Deva Partisi ev sahipliğinde ikinci kez bir araya geldi. Tarihi zirve sonrası bir yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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Ahlatlıbel zirvesinden 1 buçuk ay sonra ikinci kez çalışma yemeğinde buluşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun toplantısı 19.40’da Deva Partisi Genel Merkezi’nde başladı.

Gerçekleşen tarihi zirve sonrası ortak bir yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

ŞUBAT AYINDA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

İlk kez 12 Şubat’ta bir araya gelen liderlerin tarihi buluşması 5 saat 15 dakika sürmüştü. Genel başkanların yaptığı ortak açıklamada, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan partiler olarak bizler, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlığı içindeyiz” ifadeleri kullanılmıştı.

MUTAKABAT METNİ İMZALANMIŞTI

28 Şubat’ta ise CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi temsilcileri, Meclis'te yaptığı görüşmelerin ardından üzerinde uzlaşılan ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni açıklamıştı. 48 sayfalık metin 6 muhalefet lideri tarafından imzalanmıştı.

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