Tarım alanlarındaki yangın arı kovanlarını ve zeytin ağaçlarını kül etti

Muğla’nın Milas ilçesinde bugün öğle saatlerinde zeytin tarlalarında çıkan yangında 50’ye yakın arı kovanı kül oldu. Yangın ormanlık alan sıçramadan son anda önlendi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ekindere Köyü'nde bugün öğle saatlerinde asırlık zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlada çıkan yangın rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı.

Yangına müdahale eden köylüler alevlere engel olamayınca Muğla Büyükşehir Belediyesi ve orman ekipleri yangına müdahale etti.

Alevlerin ormana sıçramaması son anda önlenirken yangında arazide bulunan 50'e yakın arı kovanı ile bazı zeytin ağaçları yanarak kül oldu.

Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alındı. Yanan bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.