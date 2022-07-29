Tarım arazilerine OSB yapılmak istenilen köylüler isyan etti

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü Köyü'nde, bakanlık onayıyla kurulacak olan Taşova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) köylülerin tepkisine neden oldu. Köylüler, tarım yaptıkları ve hayvanları otlattıkları arazilere OSB yapılmasına karşı çıkarken, araziyi devretmeyen muhtar ile 4 azası da kaymakam tarafından görevinden alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

İsmail AKDUMAN

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla 142 haneli Çambükü Köyü’ne OSB yapılmasına karar verildi. Kaymakamlık Nisan ayında köy muhtarı İlyas Celep’e tebligat yaparak köy tüzel kişiliğine ait olan arazinin devredilmesini istedi.

Muhtar Celep ise, köylülerin tarım arazileri ile hayvanlarını otlattıkları meralarının OSB alanına dahil edilmesine karşı çıkarak araziyi devretmedi. Köylüler de OSB’nin başka bir yere yapılmasını isteyerek projeye karşı çıktı.

MUHTAR VE AZALAR GÖREVDEN ALINDI

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, “Kamu yararı alınarak devri istenen taşınmazın devir işlemlerini yerine getirmemek suretiyle kamu görevini yerine getirmeme suçunu işlediklerini” ileri sürerek Muhtar İlyas Celep ile 4 azasını görevden alıp haklarında soruşturma başlattı. Muhtarlığa da kayyum atadı. Kaymakamlığın bu kararı köylüleri isyan ettirdi. Arazilerine OSB’ye kaptırmak istemeyen ve muhtarlarının görevden alınmasına tepki gösteren köylüler ilçe merkezinde Kaymakamlık önünde eylem yaptı. CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer de köylülere destek verdi.

“ARAZİYİ VERMEDİM GÖREVDEN ALINDIM”

Kaymakam tarafından görevinden alınan muhtar İlyas Celep ise yaptığı konuşmasında, “Köyümüzün merasını önce hazine arazisine çevirdiler. Buna itiraz ettik. Mahkeme sürecimiz devam ettiği halde, köy tüzel kişiliğine ait olan yeri benden almaya çalışıyorlar. Aradan geçen sürede tarlalarımızı kamulaştırırken son aşama olarak, köyümüz mezarlığına ait olan parselin de devrini istediler. Devir için gerekli belgeleri imzalamamız için bize baskı yaptılar. Köy sakinlerinin de karşı çıktığı bu devir işine, sonucu her ne olursa olsun imza atmayacağımı belirttim. Sonra beni görevden aldılar” ifadelerini kullandı.

“KÖYÜMÜZÜ YOK ETMEK İSTİYORLAR”

İlçe merkezinde ellerinde pankartlarla yürüyüş yapan köylüler daha sonra Kaymakamlık binası önünde açıklama yaptı. Köylüler adına açıklama yapan emekli öğretmen Sebati Dönmez, mera ve tarım arazisi olarak kullandıkları arazilerin büyük bir bölümünün OSB alanı olarak ellerinden alınmak istendiğini söyledi. Köye OSB yapılması halinde hayvancılık ve tarımın yok olacağını belirten Dönmez, şunları söyledi:

“Bu durum bizim artık köyümüzde yaşamımızı sürdürmemizi olanaksız hale getirecek köyü terk etmek zorunda kalacağız. Bizler Taşova da organize sanayi bölgesi oluşturulmasına karşı değiliz. Ancak bunun bir köyün ortadan kalkmasına neden olmaması gerekir. Bu süreçte yaşanan hukuksuzluklar ve köyümüz üzerinde kurulan baskıları kabul etmiyoruz.

Hukuksuzluklara karşı Taşova Kaymakamlığı nezdinde yaptığımız girişimler sonuç vermediği gibi bu başvurular sonucunda önce meramızın vasfı değiştirilmiş sonra da bir kısım özel mülkiyetimizde bulunan tarlalar kamulaştırılmıştır.

Samsun İdare Mahkemelerine gerekli iptal davalarını açtık. Muhtar ve İhtiyar Heyetimizin devri yapmaması üzerine de kendileri örneği olmayacak bir hukuksuzlukla, görevlerinden alındılar yerlerine iki yedek üyemiz olmasına karşın kayyum atandı. Kendileri sadece köyümüze ait ve yaşam alanımızı ilgilendiren meramızın devrini vermedikleri için görevden alınmışlardır.

Belirtmek isteriz ki, bizler kimsenin emir ve talimatları ile hareket etmiyor, yaşam hakkımızın elimizden alınmaya kalkışılması nedeniyle hakkımızı savunuyoruz.”

Dönmez, karardan vazgeçilmesini ve muhtar ile azaların görevlerine iade edilmesini istedi.

“KÖYLÜ TOPRAĞINI KORUYOR”

CHP Milletvekili Mustafa Tuncer de yaptığı açıklamada muhtarın görevden alınmasını eleştirerek, “Taşova Kaymakamı, Çambükü köyü muhtarını tamamen bilinçsiz ve keyfi olarak görevden almıştır. Köy muhtarının görevi bir kaymakamın keyfi emrini yerine getirmek değildir. Muhtarın görevi köy halkının ve köyün menfaatlerini korumak ve köy halkının yararına çalışmaktır. Ben köy halkının bu haklı mücadelesinde yanındayım. Daha güzel yerler varken bir köyün yaşam hakkını kısıtlamak gerekmiyor. Bu konu hakkında kimse Çambükü köyü OSB i istemiyor diye düşünmesin köy halkı daha güzel yer varken benim toprağıma dokunmasın diyor” ifadelerini kullandı. Köylülerin avukatı Selim Saray ise köyün toplamda 100 bin metrekare alanı olduğunu, OSB kurulduğu takdirde köy yerleşkesi dahil köylülere 40 bin metrekare alan kaldığını açıklayarak, “Köylülere yaşam alanı kalmıyor” dedi.

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