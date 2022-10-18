Tarım arazisine OSB yapılmasına karşı çıkan köylüler gözaltına alındı

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü Köyü'nde, bakanlık onayıyla kurulacak olan Taşova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) köylülerin tepkisine neden oldu. Köylüler, tarım yaptıkları ve hayvanları otlattıkları arazilere OSB yapılmasına karşı çıkarken, araziyi devretmeyen muhtar ile 4 azası da kaymakam tarafından görevinden alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.

İsmail AKDUMAN

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla 142 haneli Çambükü Köyü’ne OSB yapılmasına karar verildi. Kaymakamlık Nisan ayında köy muhtarı İlyas Celep’e tebligat yaparak köy tüzel kişiliğine ait olan arazinin devredilmesini istedi. Muhtar Celep ise, köylülerin tarım arazileri ile hayvanlarını otlattıkları meralarının OSB alanına dahil edilmesine karşı çıkarak araziyi devretmedi. Köylüler de OSB’nin başka bir yere yapılmasını isteyerek projeye karşı çıktı.

Bunun üzerine muhtar Celep ve 4 azası valilik tarafından görevden alındı. Bu sabah erken saatlerde ise köye gelen iş makinelerinin çalışmasını köylüler engellemek isteyince güvenlik güçleriyle vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Bazı köylüler gözaltına alınırken bayılanlar oldu.

JANDARMA KÖYLÜLERE SERT MÜDAHALE ETTİ

Köylerine OSB yapılmasını karşı çıkan vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede bazı vatandaşlar yaralanırken bazıları da gözaltına alındı. Direnişin artması üzerine is Amasya'dan takviye olarak çok sayıda polis ve jandarma ekipleri köye geldi. İş makineleri de alınan güvenlik önlemleri altında çalışmalara başladı.

“OSB'YE KARŞI DEĞİLİZ YERİNE KARŞIYIZ”

Çambükü sakinleri kendilerini OSB’ye karşı olmadıklarını sadece seçilen bölgeye karşı olduklarını söyledi. Görevden alınan muhtarın yerine köyün yeni muhtarı olan eşi Fatma Celep ise verimli topraklara OSB yapılmasına karşı çıktıklarını dile getirdi.

Köylerinde yaşayan herkesin tarım ve hayvancılık yaptığını belirten Fatma Celep, “Topraklarımız verimli ve Taşovanın en fazla hayvanı bizim köyümüzde. Biz OSB’ye karşı değiliz. Ama neden ısrarla bizim köyümüz yapılmak isteniyor kimse anlatmıyor. Buraya OSB yapılırsa bize yerleşim yerimiz de dahil 200 dönüm arazi kalıyor. Bize kısaca köyünüzü terk edin gidin diyorlar. Ama biz ata topraklarımızı terk etmeyeceğiz” diye konuştu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Öte yandan gözaltına alınan bazı vatandaşlar daha sonra serbest bırakıldı.

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