Tarkan’ın sahne alacağı platform çöktü, facianın eşiğinden dönüldü

İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümünde Cumhuriyet tarihinin en görkemli kutlamasına hazırlanan kent gece yarısı gelen bir haberle sarsıldı. 9 Eylül akşamı Tarkan’ın da sahne alacağı görkemli şovlar için kurulan devasa platform, etkinliğe 48 saatten az bir zaman kala çöktü. Çökme, sanatçıların yer alacağı sahnenin merkezine doğru oldu. Olayın tanıkları ve uzmanlar büyük faciadan dönüldüğünü belirtti.

Gökmen ULU

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İzmir'in kurtuluşunun 100. yıldönümü kutlamalarında Tarkan'ın sahne alacağı devasa platform çöktü. Gündoğdu Meydanı'ndan 6 gündür kurulum çalışmaları devam eden sahne, gece saat 23:30 sıralarında çöktü. Gece vardiyasında yaklaşık 40 işçinin çalıştığı, çökme nedeniyle 1 işçinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Çöküş, personelin tamamına yakınının yemek molasına gittiği esnada meydana geldi. Olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Kurtarma Servisi (AKS 110) ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

SOYER'DEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, olayın ardından yaptığı ilk açıklamada can kaybı olmadığını duyurdu. Soyer, Twitter sayfasından saat 23:55'te yaptığı paylaşımda, “Tarkan’ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız” dedi.

TARKAN'IN DA SAHNE ALACAĞI GÖRKEMLİ ŞOVLAR HAZIRLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin işgalden kurtuluşunun 100. Yıldönümünü kutlamalarını 24 Ağustos'ta Büyük Taaruz'un başladığı Afyonkarahisar'ın Dereçine beldesinden start vermişti. Tunç Soyer, 9 Eylül akşamı ise Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en görkemli kutlamasına hazırlandıklarını açıklamıştı. Bu bağlamda, sekiz bölümden oluşacak, artırılmış gerçeklik destekli interaktif tiyatral şov yapılması planlandı. Yaklaşık 40 dakika sürecek bu şovun ardından pop müzik yıldızı Tarkan konseri için de hazırlıklara girişildi. 180 dansçı ve 300 saha çalışanının görevli olduğu görkemli etkinlik için 1300 metrekarelik led ekranların yerleşik olduğu 1 orta kule ve 6 yan kuleyle izleyenlere 360 derecelik şov deneyimi yaşatılması amaçlandı. 6 gündür devam eden sahne kurulumunun son aşamasında ön truss kırıldı ve ana platform gürültüyle çöktü.

TRUSS AŞIRI YÜKÜ TAŞIYAMADI

Çöküş; Tarkan, orkestra ve dansçıların yer alacağı sahnenin merkezine doğru gerçekleşti. Olay yerinde bulunan, sahne sistemleri uzmanı Seçkin Öner, büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü belirtti. Öner, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Ana sahne organizasyonunu üstlenen firma bu alanda sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en iyi kuruluşlarından biridir. Nasıl böyle bir şey olduğu konusunda şaşkınız. Gördüğüm kadarıyla ana sahnenin ön kısmındaki truss üzerinde ışık, hoparlör ve dahili led ekranlar yaklaşık 15 ton ağırlığındaydı. Şiddetli rüzgar da yoktu. Truss bu yükü taşıyamamış olmalı” dedi.

“TARKAN'IN HAYATTA KALMASI MUCİZE OLURDU, İZDİHAM YAŞANIRDI”

Çökmenin, Tarkan ve orkestrasıyla dansçıların yer alacağı merkeze doğru olduğunu belirten Öner, “Bu durumda hayatta kalmaları mucize olurdu. Ayrıca, çökmenin kalabalıkta yaratacağı panikle izdiham oluşabilir, insanlar can havliyle birbirini ezebilirdi. İyi ki konser akşamında olmadı. Olay esnasında personelin tamamına yakınının yemek molasında olması da çok büyük şans. Kelimenin tam anlamıyla facianın eşiğinden dönüldü. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz” diye konuştu.

ŞİMDİ NE OLACAK

Fakat, yüzbinlerce insanın ilgiyle beklediği etkinliğe 48 saatten az bir zaman kala platform çökünce “Şimdi ne olacak” sorusu gündeme geldi. Tunç Soyer'ın olayın ardından ilgili bürokratları ve uzmanlarla gece kriz masası oluşturarak hızla yeni bir çözüm arayışına girdiği belirtildi.

TARKAN: KONSERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Konuyla ilgili twitter hesabından açıklama yapan Tarkan, yaşanan olaya çok üzüldüğünü, konserin gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.