Traktöre anıt mezar takıldı, tarladan tarih fışkırdı! Duyan koştu…

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Meşelik Köyü’nde tarlasını süren çiftçinin traktör sabanına 2 bin 400 yıllık anıt mezar takıldı. Yerin sadece 30 santim altında ortaya çıkan anıt mezarın kapağının bugüne kadar hiç açılmadığı belirtildi. Kazı kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Meşelik Köyü'nde Fatma Özyiğit'e ait tarlayı traktörü ile sürmeye çalışan kardeşi Ahmet Karabacak'ın kullandığı traktörün sabanı bir mermere takıldı. Karabacak toprağa 30 santim kadar kazarak yaptığı kontrolde tarihi eser bulduğunu düşünerek Milas Müze Müdürlüğü'ne haber verdi.

2400 YILDIR TOPRAK ALTINDAYDI

Bugün Milas Müze Müdürlüğü'nde görevli arkeologlar ve işçiler toprağı kazmaya başladıklarında Erken Helenistik Dönem'e ait olduğu tahmin edilen ve M.Ö.4. yüzyıla tarihlenen 2,5 metre uzunluğunda 80 santimetre genişliğinde üzeri tamamen kapalı ve bugüne kadar hiç açılmamış bir soyluya ait anıt mezar ile karşılaştılar.

DUYANLAR TARLAYA AKIN ETTİ

Meşelik Köyü ile Bodrum'da anıt mezar bulunduğunu duyanlar meşelik Köyü'ndeki tarla akın ederek kazı ve kurtarma çalışmalarını yakından izlediler. Mezarın kapağının açılmamış olması vatandaşlar kadar arkeologlarıda heyecanlandırdı.

Bölgede bugüne kadar herhangi bir tarihi eserin ve kalıntının bulunmamış olması heyecanı ve ilgiyi daha da arttırdı.

TARLAYI SÜRERKEN MEZARI BULDUM

SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan çiftçi Ahmet Karabacak “Biz bugüne kadar bölgede böyle bir eser görmedik, bilmiyoruz. Traktörün sabanı sert bir cisme takılınca merak edip etrafını açtığımda bir tarihi eser olduğunu anladım. Hemen Milas'a giderek müze müdürlüğüne haber verdim. İnşallah güzel bir eser bulunur, tarihimize kültürümüze ve burada daha önce yaşayanlarla ilgili önemli bulgulara rastlanır” diye konuştu.

BİR KAÇ GÜN SONRA KAPAĞI AÇILACAK

Üzeri tonlarca ağırlıktaki bir mermer kapak ile kapalı olan mezarın etrafının açıldığı ve birkaç gün içerisinde kapağın kaldırılarak içerisindekilere ulaşılmasının beklendiği belirtildi. Kazı ve kurtarma çalışmaları sırasında çeşitli dönemlere ait kiremit ve seramik parçalar ele geçirildi.

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