Tartışmalı HES’lere Anayasa Mahkemesi freni

Erzurum'un Tortum ilçesinde Hidro Elektrik Santrali (HES) çalışmalarında suyun tutulduğu, tarım arazilerinin yeterli ölçüde sulanamadığı gerekçesiyle ÇED olumlu raporuna açılan itiraz davası Danıştay tarafından reddedilmişti. Kararı bozan Anayasa Mahkemesi (AYM), davanın yeniden görülmesi gerektiğine hükmetti.

Orhan BOZKURT

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Yapım aşamasından itabaren tartışmalara konu olan ve yargıya taşınanan Erzurum'un Tortum ilçesindeki HES’lerle ilgili Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını verdi. Tortum ilçesi Bağbaşı Mahallesi’ndeki HES barajını borularının su sızdırması nedeniyle geçtiğimiz günlerde heyelan meydana gelmiş, 3 işçi yaralanmıştı. Heyelanda bölgedeki köprüler ve yollar ciddi zarar görürken 10 ev ise tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

“BİLİRKİŞİ RAPORU GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Tortum Bağbaşı HES projesine 27 Haziran 2017 tarihinde ÇED olumlu raporu verilmiş, 31 Ekim 2017'de ise Erzurum 1. İdare Mahkemesi, kararın iptali istemi ile açılan davanın reddine karar vermişti. İdare Mahkemesi kararına karşı yöre halkı Anayasa Mahkemesi’ne ‘yeniden yargılama başvurusunda’ bulunmuştu. Başvuru dilekçesinde hükme esas alınan bilirkişi raporunun gerçeği yansıtmadığı, raporda Büyükbahçe Göleti'ne ve biriktirme havuzuna ilişkin değerlendirme yapılmadığı ve iddialarının İdare Mahkemesi tarafından dikkate alınmadığını ifade belirtilmişti.

ANAYASA MAHKEMESİ YENİDEN YARGILAMA KARARI VERDİ

Yöre halkından Nihat Hançeroğlu’nun talebi ile Anayasa Mahkemesi oy çokluğu ile kamusal makamların olaya gereken özenle yaklaşmadığı, olayda söz konusu olan kamusal ve bireysel menfaatleri gerektiği şekilde değerlendirmediği ve kamusal makamların özel hayata saygı hakkı bağlamında pozitif yükümlülüklerini yerine getirmediğine karar verdi. Açıklanan gerekçelerle başvurucunun Anayasa'nın 20. Maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği ifade edilerek Erzurum 1. İdare Mahkemesi'nde yeniden yargılama yapılmasına karar verildi.

MAHKEME ÇED RAPORUNU DAHA ÖNCE DE İPTAL ETMİŞTİ

Ayrıca söz konusu projedeki Büyükbahçe regülatörü ve HES projesi hakkında verilen ÇED olumlu kararı da İdare Mahkemesinde dava konusu edilmiş, bu kapsamda 12 Ekim 2015 tarihli teknik bilirkişi raporu hazırlanmış. Raporda, Bağbaşı yöresinde tarım arazilerinin su haklarına değinilerek Büyükbahçe HES kapsamında yer alan büyük kapasiteli yükleme havuzundaki depolamayla arazilerin tarımsal sulama ihtiyacının karşılanmamasının söz konusu olacağı belirtilmişti.

Bu rapor doğrultusunda Bölge İdare Mahkemesi, Büyükbahçe HES projesine yönelik ÇED olumlu kararının iptaline karar vermişti. Bu karar uyarınca yeniden ÇED raporu hazırlanmış, bu raporda anılan projenin kanal tipi olduğu, depolamanın olmaması nedeniyle depolamadan kaynaklı sorunların da söz konusu olmadığı belirtilmişti. Hazırlanan ikinci rapora dayanılarak Büyükbahçe HES projesi hakkında ÇED olumlu kararı verilmişti.

TAAHHÜTLER YERİNE GETİRİLMEMİŞ, ŞİRKET GEREKLİ SUYU BIRAKMAMIŞ

Nihat Hançeroğlu’nun, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru dosyasında sunduğu 09 Ağustos 2018 tarihli ek beyan dilekçesinde ayrıca Erzurum Valiliğinin beş farklı idari yaptırım kararı da bulunuyor. Söz konusu kararlarda projeyle ilgili taahhüt edilen çevresel akış miktarının altında su bırakılması nedeniyle şirket aleyhine idari yaptırım uygulandığı ifadeleri de kararda yer aldı.

Öte yandan yöre halkının Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne şikâyetleri, suyun büyük kısmının HES'e gitmesi nedeniyle su arklarına su gelmediği, sulama yapılamadığı, su nöbetlerinin bozulduğu, komşular arasında kavgalar çıktığı da mahkeme tutanaklarına yansıdı.

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