Tartıştığı eşini pencereden attı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Sevcan Ö., tartıştığı eşi Yaşar Ö. tarafından darbedildikten sonra ikinci kat penceresinden boşluğa itildi. Yaralı kadın tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan Yaşar Ö.nün yakalanması için çalışma başlattı.

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Olay Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaşar Ö., evinin salonunda henüz bilinmeyen nedenle eşi Sevcan Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında eşini bir süre darbeden Yaşar Ö., ardından oturdukları ikinci kattaki evin penceresinden boşluğa itti. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık ekipleri, yaralı kadını olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Körfez Devlet Hastanesine götürerek, tedavi altına aldı.

Sevcan Ö.nün vücudundan kırıklar olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, binanın önünde ve evin içerisinde incelemelerde bulundu. Kaçan Yaşar Ö.nün yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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