Tartıştığı ev sahibi ile 2 kardeşini vurdu

Adana'da cam kırma meselesinden tartıştığı ev sahibi Nurettin (37) ile kardeşleri Yakup (24) ve Yunus (26) Bozkurtu tabancayla yaralayan Serhat Yüksekyayla (23) yakalandı.

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Yeşiltepe Mahallesi’nde evin 2nci katında oturan Serhat Yüksekyayla’nın pencere camına, iddiaya göre, taş isabet etti. Alt katta oturan ev sahibi Nurettin Bozkurt da sesi duyunca yukarı çıktı.

Bozkurt, kiracısı Yüksekyayla’ya, “Eve zarar verdin. Bu camı sen yaptıracaksın” dedi. Yüksekyayla ise camı kendisinin kırmadığını söyleyince ikili arasında tartışma çıktı. Nurettin Bozkurtun kardeşleri Yakup ve Yunus Bozkurt’un da gelmesiyle tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yüksekyayla, evdeki tabancayla ateş açıp, Bozkurt kardeşleri yaralayarak kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Yakup ve Nurettin Bozkurtun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Serhat Yüksekyayla’nın yakalanması için çalışma başlattı. Yüreğir’in Çamlıbel Mahallesindeki evde saklandığı belirlenen Yüksekyayla, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yüksekyayla, ifadesinde, Nurettin Bozkurtun evden çıkarmak istediği için kardeşleriyle pencere camını kırdıklarını ve kendisini korumak için tabancayla ateş açtığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yüksekyayla, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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