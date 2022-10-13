Tartıştığı otobüs şoförünü öldürdü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı genç tarafından bıçaklanan otobüs şoförü hayatını kaybetti.
Özel halk otobüsü şoförü Emrah Yıldız (34), 60. Yıl Mahallesi’ndeki durakta bekleyen B.K. (17) ile tartışmaya başladı.
B.K, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki bıçakla Yıldız’ı yaraladı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan B.K’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)