Abone Ol

Tartıştığı otobüs şoförünü öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı genç tarafından bıçaklanan otobüs şoförü hayatını kaybetti.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tartıştığı otobüs şoförünü öldürdü

Özel halk otobüsü şoförü Emrah Yıldız (34), 60. Yıl Mahallesi’ndeki durakta bekleyen B.K. (17) ile tartışmaya başladı.

B.K, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki bıçakla Yıldız’ı yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Yıldız, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan B.K’nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

Antalya'da kadın vahşeti! Sokak ortasında öldürdü İlginizi Çekebilir Antalya'da kadın vahşeti! Sokak ortasında öldürdü Tartıştığı iki kardeşinden birini öldürdü, diğerini yaraladı İlginizi Çekebilir Tartıştığı iki kardeşinden birini öldürdü, diğerini yaraladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster