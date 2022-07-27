Tatilcileri sokakta bırakan otel 4 kez mühürlenmiş

Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün yaklaşık 300 turistin mühürlenmesi nedeni ile sokakta kaldığı otelin daha önce 4 kez mühürlendiği, ancak işletmecilerin mühür söküp otele müşteri kabul ettiği ortaya çıktı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı otel mühürlenmiş, 300 turist sokakta kalmıştı. Yaklaşık 10 saat süren gerginlik yaşanmıştı.

ARITMA TESİSİ YOKMUŞ, DENİZE PİS SULARINI BIRAKIYORMUŞ

4 yıldızlı otelin arıtma tesisini bozuk olması nedeniyle pis sularını denize akıtmaları sonucunda Çevre ve Şehircilik İklim İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi'nin oteli mühürleyerek 15 gün içerisinde sorunun çözülmesi için süre verildiği ortaya çıktı.

OTELİN ÇEVRE İZİN BELGESİ DE YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından otelde yapılan incelemede otelin ÇED raporu ve Çevre İzin belgesi olmadığı ve bu konuda ruhsat verilemeyeceği belirtilerek otel tekrar mühürlendi, otelin turizm faaliyetine son verildi.

BELEDİYENİN MÜHRÜNÜ SÖKMÜŞLER

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından otelin 4 kez mühürlendiği ve otel yetkililerinin mühür fekki (Bozma) yaparak otele turist kabul etmeyi sürdürdükleri tespit edildi. Dünkü olayın ardından otel 5. kez mühürlenerek faaliyetine son verildi. Otel ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ve para cezası verileceği öğrenildi.

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