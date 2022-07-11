Tatile giderken feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir batı gişeleri yakınında bariyerlere çarpan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada üç kişi öldü, iki kişi yaralandı.

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Kaza gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Balıkesir’in Erdek ilçesinden tatil için Ayvalık’a gitmek üzere arkadaş grubu üç ayrı otomobille, İstanbul-İzmir otoyoluna girdi. Mehmet Ç. (26) idaresindeki otomobile, başka bir otomobil sağ tarafından çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Ç.’nin kullandığı otomobil bariyerlere çarptı. Daha sonra takla atan otomobil karşı şeride geçerek yaklaşık 75 metre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevliler Tolunay Acar (24), Niyazi Dönmez (30) ve Berkay Deniz’in (24) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Mehmet Ç. ve Serhat Acar ise ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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