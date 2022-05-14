Tavan arası ve dolaptan mülteci çıktı

Van'ın İpekyolu ilçesinde tek katlı bir evde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda mutfak dolabı ve tavan arasında gizlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

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Van’da polis ekiplerinin ‘Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti’ yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Hafiziye Mahallesi’nde tek katlı evde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin düzenlediği operasyonda, 21 düzensiz göçmen yakalandı.

GÖÇMENLERİN GİZLENDİKLERİ YER ŞAŞIRTTI

Operasyonda tek katlı evde yapılan şok baskın sırasında mutfak dolabı ve tavan arasında gizlenen düzensiz göçmenler de yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, ev sahibi şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İHA

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