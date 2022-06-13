TBB, vatandaşlık yönetmeliğindeki değişikliğin iptali için Danıştay’a başvurdu

Türkiye Barolar Birliği, yabancı para ile yapılan yatırım karşılığında Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay’a başvurdu. TBB'nin açıklamasında düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı ve kanuni dayanaktan yoksun olduğu ifade edildi.

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Resmi Gazete’de 13 Mayıs 2022’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile en az 400 bin dolar döviz tutarında taşınmaz satın alınması durumunda Türk vatandaşlığına hak kazanılabilecek. Ayrıca, BES’e 500 bin dolar veya karşılığı döviz katkı payı yatıran yabancılara da Türk vatandaşlığı verilecek.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) de yaptığı yazılı basın açıklaması ile, yabancı para ile yapılan yatırım karşılığında Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay'a başvurduğunu duyurdu.

YAZILI AÇIKLAMA İLE DUYURULDU

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan ve Türk Vatandaşlığı Yönetmeliği'nin 20. maddesinde getirilen düzenlemeler, belli bir miktardaki yabancı para ile taşınmaz alımı veya fon/bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi sonucunu doğurmaktadır.

“HERHANGİ BİR DÜZENLEME BULUNMUYOR”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin şartların kanun ile düzenlenmesini emretmektedir. Bu çerçevede Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun ilgili hükümlerinde vatandaşlığın hangi hallerde kazanılacağı düzenlenmiş, buna ilişkin şartlar sınırlı olarak sayılmıştır.

Kanunda, belli bir miktar yabancı para karşılığında fon/bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar yapmak yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

“VATANDAŞLIK KAVRAMINI SOYUTLAŞTIRIYOR”

Öte yandan, dava konusu düzenlemede, devletle hukuki ve siyasi bağ ile bağlılığı ifade eden vatandaşlık kavramının yabancı bir para cinsinden bir değer ile karşılanması, vatandaşlık kavramını soyutlaştırmakta ve özünden uzaklaştırmaktadır.

“AYKIRILIK TEŞKİL EDİYOR”

Dolayısıyla düzenlemeler gerek Anayasa'ya aykırılığı gerekse kanuni dayanaktan yoksun olmasının yanı sıra, Türk Vatandaşlık Kanunu tarafından da benimsenen ‘vatandaşlığın gerçekliği’ ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

“MİLLETİMİZ TELAFİSİ GÜÇ HAK KAYIPLARINA UĞRAYACAK”

Öte yandan bu hükümler yürürlükte kaldığı sürece, devlete bağlılık ilkesi bir yana bırakılarak para karşılığında vatandaşlık verilmesi sonucu ortaya çıkacak, bu da milletimizi telafisi güç hak kayıplarına uğratacaktır.

DEĞİŞİKLİĞİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ İSTEMİYLE BAŞVURDUK”

Türkiye Barolar Birliği, bu nedenlerle söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a başvurmuştur.