TBMM’de sansür yasası tartışılırken iki gazeteciye hapis cezası verildi

Dezenformasyon yaptıkları iddiasıyla gazetecilere 1 yıldan 3 aya kadar hapis cezası öngörülen 'sansür' yasasının TBMM'de tartışıldığı sırada iki gazeteciye hapis cezası verildi.

Fırat FISTIK

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Gerçek Gündem Editörü Furkan Karabay'ın 23 Haziran'da HSK'nın atama kararlarıyla ilgili yaptığı haber üzerine dava açılmıştı.

Gerçek Gündem Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve DİSK Basın İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren ve Furkan Karabay'ın ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme' suçlamasıyla İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada karar verildi.

Eren ve Karabay, 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

JET HIZIYLA KARAR VERİLDİ

Avukat Tora Pekin, kararın hızlı bir şekilde verilmesine vurgu yaparak “Geçen duruşma mağdurların dinlenilmesinden vazgeçilmişti. Biz aslında mağdurların dinlenilmesini ve kendilerine soru sorma hakkımızı kullanmak istediğimizi tekrarla mağdurların dinlenmesini talep etmekteyiz. Haber yayınlandıktan kısa bir zaman sonra Ağustos ayında soruşturma başlatılmış, iddianame Eylül ayında düzenlenmiş, kısa gün verilerek yargılama yapılmış ve karar aşamasına getirilmiştir. Bu durum bizde şüpheli bir durum oluşturmaktadır” dedi.

Avukat Enes Ermaner, ise şunları söyledi:

“Görülen davada daha önce kamuoyunda dile getirilen iddiaların haber yapılması nedeniyle sadece müvekkilimiz değil gazetecilik mesleği cezalandırılmıştır. Karara karşı Anayasa Mahkemesi ve AİHM dahil tüm yargı yollarını takip ederek bu hukuksuzluğun düzeltilmesinin takipçisi olacağız.”

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