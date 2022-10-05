TBMM’de tansiyon yükseldi: Senin gibi bakanı cebimden çıkarırım

TBMM’de ‘’Sansür yasası teklifi” ele alınırken tansiyon yükseldi. CHP’li vekil Mahmut Tanal, kürsüdeyken kendisine laf atan AKP’li eski bakan Veysel Eroğlu’na “Bu ülkede sen bakanlık yaptın ama sıfırdın. Çocuklar aç, su bile bulamıyor. Ben senin gibi bakanı cebimden çıkarırım’’ dedi.

Zekeriya ALBAYRAK

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Kamuoyunda ‘sansür yasası' olarak bilinen Basın Kanunu'nda değişiklik içeren 40 maddelik teklifin TBMM'de görüşülmesine dün başlandı.

Teklif maddeleri ele alınırken iktidarla muhalefet arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal kürsüdeyken kendisine laf atan AKP'li eski bakan Veysel Eroğlu'na “Bu ülkede sen bakanlık yaptın ama sıfırdın. Ben senin gibi bakanı cebimden çıkarırım'' dedi.

“VAN’DA SU YOK…” “OLSUN DENİZ VAR”

Konuşmasında Van'ın sorunlarına da değinen Tanal ‘'Van’da enerji yok. Su medeniyettir. Van’da su yok'' dedi. AKP Batman Milletvekili Ziver Özdemir ise “Olsun, deniz var” diye laf attı.

“UTANMADAN KONUŞUYORSUN”

Orman ve Su İşleri eski Bakanı AKP'li Veysel Eroğlu da, “Van’a kaç defa gittin?” diye sordu. Tanal ise, ‘'Bana laf yetiştireceğine git aç susuz, okula gidemeyen öğrencilere bak. Bu ülkede sen bakanlık yaptın. Senin bakanlığın sıfır, utanmadan konuşuyorsun. Çocuklar orada aç, işsiz, su bulamıyor. Sen Bakanlığı boşuna yapmışsın, ben senin gibi Bakanı cebimden çıkarırım'' dedi.

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