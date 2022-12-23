TBMM’de yılbaşı tebriği krizi

İYİ Parti'nin TBMM matbaasında yılbaşı tebrik kartı bastırmak istedi. TBMM Genel Sekreterliği, İYİ Partili vekillerce kaleme alınan metni 'siyasi içerikli' buldu.

Deniz AYHAN

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İYİ Partili milletvekilleri, Meclis matbaasında “2022 yılı yorucu geçti. İnşallah 2023 yorucu olmaz, ülkemize güneş doğsun” yazılı yılbaşı tebrik kartı bastırmak istedi. TBMM Genel Sekreterliği bu metni “siyasi içerikli olduğu” gerekçesiyle reddetti.

BUNUN HESABINI SORACAĞIZ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta “Biz siyasetçiyiz, elbette siyasi içerikli olacak. Bunun hesabını soracağız” dedi.

Usta, ‘'Diyelim ki bir AK Parti Milletvekili ‘2022 yılında çok güzel hizmetler oldu, 2023'te de aynı hizmetleri devam ettireceğiz. Bu vesileyle yeni yılınızı kutluyorum” diye kart bastırmak istese bu da siyasi içerikli mi olur?'' diye sordu ve şunları söyledi:

“Böyle bir karar mı var? Burada kırmızı çizgi nedir? Vatanın bölünmez bütünlüğüdür; elbette, oraya ilişkin bir husus varsa bunu hiçbirimiz kabul etmeyiz ama onun haricinde elbette siyasetçi, siyasi mesaj verecek; biz ne mesajı vereceğiz başka? Dolayısıyla siyaset alanını daraltmak son derece yanlıştır.”