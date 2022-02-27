TDP, Boğaziçi Köprüsü’ne pankart astı

TDP, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki göstermek için Boğaziçi Köprüsü'ne 'Savaşa Hayır' yazılı bir pankart astı. Pankartın başında açıklama yapan TDP İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat, "Sebebi ve şekli ne olursa olsun tüm savaşları reddediyoruz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Değişim Partisi (TDP) İstanbul İl Başkanlığı, dikkat çeken bir eylem gerçekleştirdi. İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat, İlçe Başkanları ve İl Gençlik Kolları ile birlikte Boğaziçi Köprüsü’nün korkuluklarına ‘Savaşa Hayır’ yazılı pankart astı, kısa bir basın açıklaması yaptı.

“TÜM SAVAŞLARI REDDEDİYORUZ”

Polat’ın okuduğu açıklamada, “Sebebi ve şekli ne olursa olsun tüm savaşları reddediyoruz. Sonsuz önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği amaçlara yürüme ve dünya barışını sağlamak için; savaşlar olmasın, salgınlar yaşanması, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın, aç insan kalmasın diye ‘savaşa hayır’ diyoruz” ifadelerine yer verildi.

“BÜTÜN ULUSLARARASI KURULUŞLAR KAYITSIZLIK İÇİNDELER”

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de, Rusya–Ukrayna krizi ile ilgili kısa bir değerlendirmede bulundu. Dünyanın bir dönüm noktasında olduğunu dile getiren Sarıgül, “Bir ülke işgal edilmekte, siviller bombalanmakta ve çocuklar ölmektedir. Bir devlet başkanı insanlığın ortak değerlerine ve uluslararası hukuka açıkça meydan okumaktadır.

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün uluslararası kuruluşlar bir tür acizlik ve kayıtsızlık içindedir” şeklinde konuştu.

“UKRAYNA HALKININ YANINDA OLMALIYIZ”

Sarıgül, sözlerine şöyle devam etti:

“Uluslararası toplum bu işgal ve saldırıyı durduramazsa başka yerlerde de benzer saldırgan davranışları özendirmiş olacaktır. Dünya, gücü gücü yetene dünyası haline gelecektir. Buradan, dünyanın ortak vicdanına sesleniyorum: Rusya dahil olmak üzere dünyanın neresinde yaşıyorsak yaşayalım, Ukrayna halkının yanında olmalıyız. Ukrayna'nın yardım çağrılarının karşılık bulmasını sağlamalıyız. Uluslararası kurumları ve ülkelerimizin yönetimlerini harekete geçmeye zorlamalıyız. Bu işgali durdurmalıyız. Ben inanıyorum ki vicdan, zorbalığı yenecektir.”

İlginizi Çekebilir Türkiye Montrö kararını verdi! Bakan Çavuşoğlu duyurdu

İlginizi Çekebilir Ukrayna Ombudsmanı Denisova: 210'dan fazla sivil hayatını kaybetti