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Tedavi gördüğü hastanede şehit olan asker Niğde’de toprağa verildi

İstanbul’da 1 Nisan 2018'de görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve 4 yıldır tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer memleketi Niğde'de toprağa son yolculuğuna uğurladı.

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Tedavi gördüğü hastanede şehit olan asker Niğde’de toprağa verildi

Şehidin cenazesi, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen törenin ardından Niğde’ye Fatih Sultan Mehmet Camisi’ne getirildi.

Şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı göktü. Şehidin naaşı, İl Müftüsü Osman Ayas’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Niğde Şehitliğine defnedildi.

Törene, şehidin annesi İhsane Gençer, oğlu Ali Güven Gençer (18) ve yakınları ile Vali Mustafa Koç, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve vatandaşlar katıldı. (İHA)

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