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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 35 öğretim üyesi alıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 35 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

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