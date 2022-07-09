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Tekirdağ’da taşınmaz satışa çıkarılıyor

Tekirdağ Şarköy'de muhtelif taşınmazlar Milli Emlak'tan satılacak.

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Tekirdağ’da taşınmaz satışa çıkarılıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Şarköy Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacak.

İhale ve Teklif Açma Tarihi 11.08.2022

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