Tekneleri için ilan verdi, kaçakçıların eline düştü

Pandeminin zirve yaptığı Haziran 2020’de, Marmaris’te iki yelkenli teknesini kiraya veren iş insanı Ahmet D., dolandırıldığını ve kiraya verdiği tekneleri ile göçmen kaçakçılığı yapıldığını aylar sonra İtalyan kaynaklarından öğrendi.

Hayati ARIGAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Savcılık dosyasına yansıyan dolandırıcılık ve insan kaçakçılığı hikayesi şöyle:

İzmir'de elektronik imalatı şirketi olan Ahmet D.'nin, Marmaris’teki marinada bağlı Miss Adventure ve Romeo isimli iki adet yelkenli teknesi bulunuyordu. Ahmet D., Miss Adventure isimli 12 metrelik tekneyi yeni aldığı teknenin finansmanında kullanmak için 2020'nin başlarında satmak için internete ilan verdi.

HER ŞEY İNTERNETE VERİLEN O İLANLA BAŞLADI

İlanın ardından G.T. isimli kişi kendisine mesaj ve daha sonra telefon yoluyla ulaşıp tekneyi almak istediğini iletti. Taraflar bir araya geldiklerinde G.T. öncelikle tekneyi kiralamak istediğini, bir arsa satmak üzere olduğunu kendisine ödeme yapılır yapılmaz hemen tekneyi alabileceğini söyledi.

Ahmet D., marinada tanınan ayrıca kendisine ait bir sürat botu da bulunan G. T.’yle anlaştı. Bunun üzerine taraflar, tanıklar dâhilinde adi nitelikte tekne kiralama sözleşmesini 24 Haziran 2020'de imzaladı. İlk teknesi Miss Adventur'ı 2 aylığına 12 bin euroya kiralayan Ahmet D., diğer teknesi Romeo'yu da yine G.T.'nin ailesini kovid nedeniyle İstanbul’dan getirmek istediğini söylemesi üzerine ona kiraladı.

‘TEKNELER ÇALINDI’ YALANI

Romeo isimli teknenin kira süresinin bitmesinin ardından teslim almak için Marmaris'e gelen Ahmet D., G.T.'yi aradı ancak iki telefon hattı da kapalıydı. Çok geçmeden kendini G.T.'nin avukatı olarak tanıtan bir kadın Ahmet D.'yi arayarak teknelerin çalındığını, G.T.’nin de üzüntüden felç geçirdiğini söyledi.

TEKNELER 120 GÖÇMEN İLE İTALYA'DA BULUNDU

G.T. ve kadın avukatına inanmayan Ahmet D., hemen Sahil Güvenlik'e giderek şikayetçi oldu. Ahmet D. savcılığın yaptığı soruşturmadan Miss Adventure isimli teknesini G.T.'ye teslim ettiği tarihten 17 gün sonra, 36 kaçak göçmen ve 3 Türk mürettebat ile İtalya San Cataldo sahilinde İtalyan yetkilileri tarafından yakalandığını ve Otranto limanına çekilerek müsadere edilmiş olduğunu öğrendi.

Romeo isimli, Cruiser 50 model, 15 metre boyunda beyaz renkli yelkenli olan diğer teknesinin ise; kiraladıktan 19 gün sonra Porto Selvaggio doğal parkının 1.20 deniz mili açığında 84 kaçak göçmen ve 2 Türk kaçakçı mürettebat ile yakalandığını ve teknenin limana çekilerek müsadere edildiğini öğrendi.

TEKNELERİ YARGIYA TAKILI KALDI

Dolandırıldığını anlayan Ahmet D., G.T. ve İtalyan makamlarınca yakalanan diğer beş Türk vatandaşı Hasan A., Hasan Y., Adem B., Mehmet K.ve Metin Ş. hakkında “Göçmen Kaçakçılığı, Güveni Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık” suçlarından şikayetçi oldu. Şüphelilerin adam başı 5 bin ila 8 bin Euro karşılığında yaklaşık 1 milyon Euro kazanç elde ettiğini ileri süren Ahmet D. teknelerini kurtarmak için de hukuk mücadelesi başlattı.

TÜRKİYE VE İTALYA TOPU BİRBİRİNE ATTI

3 yıldır hayatının alt üst olduğunu büyük bir hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen Ahmet D., şöyle konuştu: “Teknelerin nerede olduğunu ben buldum. Her ülkenin sahil güvenliğine mail atım ve İtalya'dan cevap geldi. Kaçak göçmenler ve kaptanlar karaya varır varmaz tutuklanmışlar. Organize göçmen kaçakçılığının başı G.T. tekneleri kaptanların çaldığını ifade etti. Savcı hakkını İtalya'da ara dedi. 3 yıl geçti soruşturma başladığı yerde.

İtalya Türk makamlarından soruşturma ile ilgili belgeler istiyor. Türkiye’de ifadeleri için tutuklanan kaptanların iadesini istedi. İtalya belgeler gelmeden kaptanları Türkiye'ye iade etmiyor. Olan bana ve teknelerime oldu. Simit çalanın hapse girdiği ülkemizde, alın terimle çalışarak aldığım tekneleri göçmen kaçakçılığı için çalan G.T. serbest dolaşıyor”

İlginizi Çekebilir Esenyurt'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: 6 tutuklama