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Temel Karamollaoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili, Abdülkadir Karaduman, sosyal medya hesabından Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Yayınlanma: 10:21 - 10 Ocak 2022 Güncellenme:
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Temel Karamollaoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Karaduman’ın paylaşımının tamamı ise şu şekilde:

*Bu akşam Genel Başkanımızı hastanede ziyaret ederek doktorlardan da bilgi aldım.

*Genel olarak durumu iyi. Bir kaç gün hastanede misafir olduktan sonra taburcu olacak inşallah. Bu vesileyle Genel Başkanımıza bir kez daha Allah'tan acil şifa diliyorum.

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