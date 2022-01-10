Temel Karamollaoğlu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Saadet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili, Abdülkadir Karaduman, sosyal medya hesabından Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bir paylaşımda bulundu.

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Karaduman’ın paylaşımının tamamı ise şu şekilde:

*Bu akşam Genel Başkanımızı hastanede ziyaret ederek doktorlardan da bilgi aldım.

*Genel olarak durumu iyi. Bir kaç gün hastanede misafir olduktan sonra taburcu olacak inşallah. Bu vesileyle Genel Başkanımıza bir kez daha Allah'tan acil şifa diliyorum.

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