‘Temizleme-3’ operasyonunda 60 gözaltı

Mersin’de 'Temizleme-3' adı altında bin 500 polisin katılımı ile gerçekleştirilen hava destekli uyuşturucu operasyonunda, 111 adreste arama yapılırken, 60 şüpheli gözaltına alındı. Kentte son 6 ayda yapılan çalışmalarda ise 1 ton uyuşturucunun ele geçirildiği açıklandı.

Ali Ekber ŞEN

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Eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala, Mersin'de sokak satıcılarına yönelik İçişleri Bakanlığının koordinesinde ‘temizleme-3’ adı altında uyuşturucu operasyonu gerçekleşti, Bin 500 polisin katılımı ile gerçekleştirilen hava destekli uyuşturucu operasyonunda, 111 adreste arama yapılırken, 60 şüpheli gözaltına alındı. Kentte 6 ay içinde 1 ton uyuşturucu yakalandığı açıklandı.

OPERASYONU EMNİYET MÜDÜRÜ YÖNETTİ

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın bizzat yönettiği operasyon öncesi, il genelindeki sokak satıcıları uzun süre teknik takibe alınarak belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adreslere sabah operasyon için düğmeye basıldı. Eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala sokak satıcılarına yönelik ‘temizleme-3’ adı altında gerçekleştirilen operasyonda, il merkezinin yanı sıra 13 ilçede önceden belirlenen 111 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Özel Harekât Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de katıldığı operasyona, helikopter ve dron ile havadan destek verildi.

60 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda önceden belirlenen adreslerde narkotik köpekleri aracılığıyla belirlenen adresler didik didik arandı. şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca, bir adet uzun namlulu silah ve uyuşturucu madde bulunurken, 60 şüpheli gözaltına alındı.

285 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Mersin Emniyet Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, 2022 yılı içerisinde kentte düzenlenen operasyonlarda 3 bin 792 şüpheli yakalanırken, bu kişilerden 285’i tutuklandı. Son 6 ayda yapılan operasyonlarda ise çeşitli türde 1 ton uyuşturucu ele geçirildi.

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