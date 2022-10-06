Tepki çeken Beykoz Çayırı ihalesi sonuçlandı

Bir asırlık Beykoz Çayırı’nı millet bahçesine dönüştürmek üzere TOKİ tarafından düzenlenen ihale sonuçlandı. İhaleyi 61 milyon 161 bin TL’lik en düşük teklifin sahibi Batman merkezli Kayaş Madencilik İnşaat Anonim Şirketi kazandı.

Özlem GÜVEMLİ

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100 yıllık bir geçmişe sahip olan Beykoz Çayırı'nı millet bahçesine dönüştürmek için AKP'li Beykoz Belediyesi geçtiğimiz yıl harekete geçti.

Beykoz Belediyesi tarafından İBB Meclisi'ne 2021 yılının eylül ayı oturumlarında sunulan plan değişikliği ile çayıra; millet kıraathanesi, sanat atölyeleri, çay bahçesi, okçuluk ve tenis gibi spor alanları, cami, mescit, büfe, idari tesis, otobüs-teleferik hattı istasyonu, emsale dahil olmamak üzere zeminaltı otopark yapılmasının önü açıldı.

İnşaat alanı bin 929 metrekareden, 4 bin 800 metrekareye yükseltildi. Kamuoyunun tepkisini çeken plan değişikliği, mecliste tartışmalar arasında AKP-MHP grubunun çoğunluk oyları ile kabul edildi.

İHALE SONUÇLANDI

TOKİ de Beykoz Çayırı'na millet bahçesi inşaatı yapmak için 3 Ağustos 2022 tarihinde ihaleye çıktı. “Beykoz İlçesi Yalıköy ve Ortaçeşme Mahalleleri Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için açılan ihale geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

İhaleyi 61 milyon 161 bin TL'lik en düşük teklifin sahibi Batman merkezli Kayaş Madencilik İnşaat Anonim Şirketi kazandı. 400 günde tamamlanması planlanan iş için 12 Eylül'de sözleşme imzalandı.

İş kapsamında konvansiyonel kalıp sistemiyle 2 bin 207 metrekare inşaat alanına sahip sosyal donatılar inşa edilecek. 104 bin 557 metrekarelik alanda millet bahçesi genel altyapı işleri ve rekreasyon alanları yapılacak.

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