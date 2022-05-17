Tepkiler sürüyor: ‘Tarımın başkenti beton kenti olmasın’

Konya’daki Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne ait verimli tarım arazilerinin imara açılarak TOKİ’ye devredilmesine tepkiler sürüyor. İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu bir grup partiliyle birlikte Enstitü’nün önünde yaptığı açıklamada karar tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'nin ve Avrupa'nın önemli tarımsal araştırma enstitüleri arasında bulunan Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nin birinci sınıf tarım arazisinin rezerv yapı alanı olarak belirlendiğini SÖZCÜ’yü duyurmuştu. İmara açılan bölgenin TOKİ’ye devredildiği öğrenilirken, enstitünün verimli tarım arazilerinin ranta kurban edilmesine birçok STK ve siyasi isim tepki göstermişti.

“ARAŞTIRMA ARAZİLERİ ARSA OFİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR”

Bahri Dağdaş Enstitüsü’nün arazilerinin imara açılmasının ülke tarımı adına büyük bir hata olduğunu söyleyen Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün eski Müdürü Prof. Dr. Seydi Ahmet Bağcı, “Ülke tarımına kendi uzmanlık alanlarında emsalsiz hizmetler vermiş olan tarımsal araştırmalara ait arazilerin yapılaşmaya açılması stratejik kuruluşlar olan tarımsal araştırmaların yok sayılmasıdır, bir kararla hiç edilmesidir. Ülkenin en sıkıntılı ve buhranlı dönemlerinde, 1925 yılında ARGE kalkınmanın en önemli unsuru olduğuna inanılan bir dönemden, araştırma arazilerinin ‘Arsa Ofisi’ne dönüştürüldüğü bir döneme geldik maalesef” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ PARTİLİLER ENSTİTÜ ÖNÜNDE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu ve beraberindeki bir grup partili de Bahri Dağdaş Uluslararası Tarım Araştırma Enstitüsü önüne giderek basın açıklaması yaptı. Alınan karara karşı olduklarını söyleyen İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu şunları söyledi:

* “Şehrimizde ve ülkemizde ender kalan birinci sınıf tarım arazisinin betonlaşmasına karşı çıkmak için buradayız. Konya Şehir Hastanesi'nin arazisi de yine Bahri Dağdaş'a ait olan alandan alındı. Yine Emniyet Müdürlüğü'ne ait binanın da Bahri Dağdaş'a ait arazinin üzerine yapılması kararı alındı ve ne yazık ki gelinen aşamada ise kalan arazisinin ise TOKİ'ye devredilmesiyle burada bir yapılaşma söz konusu.

* Burası birinci derece bir sınıf arazisidir, buranın imara açılmasını son derece sağlıksız bir karardır. Bu karar ayrıca sadece bugün değil, gelecek nesillerimize de çok büyük bir kötülük etmektir. Pandemiyle birlikte gıdanın stratejik önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ama ülkemizi yönetenler bundan yeterince ders almamışlar.

* Gıda ve enerji alanında kendi kendisine yeten ülkeler gerçek anlamda bağımsız olan ülkelerdir. Bizim kendisine yeten hatta dışarıya ihraç yapan bir ülke olmamız gerekirken şu an tarım alanları imara açılıyor.”

“KİMLERE PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ”

Birinci sınıf tarım arazisinin TOKİ'ye devredilmesiyle arazinin tamamen beton bloklara teslim edileceğini ifade eden Tozoğlu, şunları aktardı:

* “Bahri Dağdaş'ın arazisinin tarım dışı yapılanmasının sonuna kadar karşıyız. Tarımın başkenti beton kenti olmasın. Eğer biz burası gibi kurumların verimli arazilerini yapılaşmaya açarsak tohumculukta da dışa bağımlı oluruz.

* Bahri Dağdaş Enstitüsü hububat başta olmak üzere yem bitkileri, endüstri bitkileri ve hayvancılık alanında çok değerli faaliyetler gösterirken bugün alınan kararla birlikte artık bu alanda sadece beton bloklar göreceğiz.

* Buraya önce Şehir Hastanesi yapıldı, sonra emniyet binası yapılacak şimdi de imara açılıyor. Buradaki rant kimlerin kesesine gidecek, bunun iyi araştırılması lazım. Kimlere peşkeş çekiliyor hep birlikte göreceğiz.”

“REFERANDUM YAPALIM”

“Doğaya ve tarıma bu kadar düşmanlık edenler şunu bilmelidir ki bu millet ve tarih sizi affetmez. Bu bir aç gözlülük ve doymazlıktır” diyen Tozoğlu, şöyle konuştu:

* “Jeoloji mühendisleri burası için bas bas bağırıyor. Burada bir zemin sıvılaşması, bu bölge deprem açısından tehlikeli bir bölge, ağır kütleli binaların sağlıklı olmadığı bir bölge. Bugün buraya yapılaşma izni verenler bilsinler ki bir deprem hadisesi yaşanırsa bu bölgede yaşamanı kaybeden insanların hepsinin vebali üzerinden kaç yıl geçerse geçsin onların boynunda olacaktır.

* Buradan bir teklifte bulunuyorum; hadi bu şehirde Bahri Dağdaş'ın faaliyetlerinin devam etmesi mi yoksa imara açılması yönünde bir referandum yapalım. Vatandaşlarımızda bu konuda bir karar versin bakalım onlarda sizin gibi düşünüyorlar mı hep beraber görelim.”