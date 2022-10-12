Terör örgütü bir kız çocuğunu daha kaçırdı

Terör örgütü PKK-YPG işgal ettiği Suriye’nin kuzeyinde bir kız çocuğunu daha kaçırdı. Terör örgütü, Halep’te bir terzi dükkânında çalışan 15 yaşındaki Berivan Abdulhamid Muhammed’i işe giderken kaçırdı. Terör örgütü sözde zorunlu seferberlik adı altında bu yıl içinde 13-16 yaş aralığında çok sayıda çocuğu kaçırıp silâh altına aldı.

Özgür CEBE

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Suriye'nin kuzeyini ve doğusunu işgal eden terör örgütü PKK-YPG, ağır insan hakkı ihlalleriyle suç işlemeyi sürdürüyor. Halep'in doğusunda yer alan Şeyh Maksut Mahallesinde, babası geçen yıl hayatını kaybettiği için okulu bırakmak zorunda kalıp bir terzi dükkânında çalışarak aile bütçesine katkıda bulunan Berivan Abdulhamid Muhammed'in işyerinden çıkıp evine gideren terör örgütü üyeleri tarafından bir araca bindirilerek kaçırıldığı bildirildi.

Kızı Berivan'ın terör örgütü bünyesindeki sözde Devrimci Gençlik adı verilen sivil yapılanma tarafından kaçırılıp YPG'nin askeri eğitim kamplarında zorunlu askerlik adı altında silahlatına alındığını Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bünyesinde Kürtçe yayın yapan Rudaw TV'ye açıklayan anne Fahriye Aliko, kızının akıbetinden endişe duyduğunu belirtti.

Eşinin ölümünden sonra kızının bir terzi dükkânında çalışarak aile bütçesine yardımcı olduğunu belirten gözü yaşlı anne Fahriye Aliko, “Ben hasta bir insanım, çalışamıyorum. Kızım çalışarak bize bakıyordu. Ne istediler kızımdan. Kızımın geri getirilmesini istiyorum. O daha çocuk ve çok küçük” dedi.

Anne Aliko, daha önce Afrin'de yaşadıklarını, ancak Zeytin Dalı harekâtının başlaması ve çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Afrin'i terk edip Şehba İlçesine yerleştiklerini, ancak burada da silahlı çatışmaların devam etmesi ve can güvenliği olmadığı için 4 yıldan beri Halep'in Şeyh Maksut Mahallesinde yaşadıklarını anlattı.

ÜÇ AYDA 87 ÇOCUK KAÇIRILDI

Terör örgütü PKK kısa süre önce de Ayn El Arab bölgesinde babasının manava gönderdiği 12 yaşındaki Diyare Bedir Mustafa'yı kaçırıp zorla silahaltına almıştı. Baba Bedir Mustafa'nın, Kobani'deki tüm aramalarına rağmen sonuç alamayınca terör örgütünün işgali altındaki Haseki, Münbiç, Rakka ve Kamışlı'ya giderek kızını aramış ancak sonuç alamamıştı. Baba; PKK'dan ret cevabı alınca BM Çocuk Hakları Merkezine başvurmuştu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü sözde zorunlu askerlik uygulaması adı altında son üç ayda 15 yaşın altında 87 çocuğu ailelerinden koparıp silâhaltına aldı. Türkiye sınırındaki Dirbesiye, Amude, Tel Rifat, Ayn İssa, Cewadiye'de okul çağındaki çocukları kaçırıp Haseki'deki sözde karargâh binasında eğitime aldığı öğrenildi.

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