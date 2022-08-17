Teşekkürler Türkiye

SÖZCÜ’nün eski gazeteleri geri dönüşüme kazandırmak için başlattığı “Dünkü Gazete Yarını Kurtarıyor” kampanyası büyük ilgi gördü. Başvuru yağdı...

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Sözcü geri dönüşüm kampanyasının 5. gününde, Edirne'den Artvin'e Sinop'tan Mersin'e Türkiye'nin tamamından binlerce okurumuz aradı ve şu ana kadar gazete biriktiren 2500 okurumuz katkı sağladı.

Arayan diğer binler ise bundan sonra gazete biriktireceğini ve kampanyaya katılacağını iletti.

Katılım artarak devam ediyor.

Arayanlar arasında gençler de var, 90 yaşını aşmış okurlarımız da var ve bazıları yıllardır evinde biriktirdiği binlerce gazete ile bu kampanyaya katkı sağlıyorlar.

Bugüne kadar sektörde bu ölçüde başarıya ulaşmış bir geri dönüşüm kampanyası olmadı.

Türkiyenin her noktasından gönderilen gazeteler bize ulaşmaya başladı…

OKURLARIMIZ BİRİKTİRDİKLERİ ESKİ GAZETELERİNİ NASIL GÖNDERECEK?

Evinde SÖZCÜ grubu gazeteleri biriktiren okurlarımız, (0212) 708 50 60 numaralı telefonu arayarak ya da sozcu.com.tr/geridonusum adresinden taleplerini bize ulaştırabilecek. Okurlarımızın kayıtları alındıktan sonra biz de gazeteleri, okurlarımızın kapısından alarak geri dönüşüm merkezine ulaştıracağız. Bu sayede daha az ağaç kesilerek çevreyi korumuş olacağız hem de ekonomimize katkı sağlayacağız.

DOĞAYA KATKI SAĞLAYIN

Yapılan araştırmaya göre dünyada tüketilen kâğıdın yalnızca yarısı geri kazandırıldığı takdirde her yıl 8 milyon hektar orman korunuyor, 1 ton kâğıdın geri kazandırılması halinde ise 17 ağacın kesilmesi önlenmiş oluyor. Siz de projemize katılarak SÖZCÜ'ye, doğaya ve ekonomimize destek olabilirsiniz.