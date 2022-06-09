TGC: Yurttaşların haber alma hakkı engellenmemelidir

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Diyarbakır’da gazetecilere yönelik operasyonlara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Siyasette seçim söylemlerinin yaklaştığı bir dönemde Kürt kökenli gazetecilere yönelik operasyonları, halkın haber alma hakkına yeni bir saldırı olarak görüyoruz." denildi.

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Diyarbakır’da bu sabaha karşı evleri ve dernekleri basılan 21 gazeteci gözaltına alındı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu operasyona tepki gösterdi.

TGC yayınladığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

* Siyasette seçim söylemlerinin yaklaştığı bir dönemde Kürt kökenli gazetecilere yönelik operasyonları, halkın haber alma hakkına yeni bir saldırı olarak görüyoruz.

* Avukatların müvekkilleriyle görüşmelerine olanak tanınmamıştır. Ülkede iktidarın uzun süredir gözlenen baskılarına, tek tip gazeteci, tek tip haber yaratma çabalarına bu operasyon yeni bir örnektir.

* Her gün biraz daha sertleşen tehdit ve şiddetini artıran iktidarın gazeteciliğin suç olmadığını artık anlaması gerektiğini düşünüyoruz. Haberin serbest dolaşmadığı, basının özgür olmadığı bir ülkede demokrasiden söz etmek mümkün değildir.

* Seçim öncesi bu tarz girişimlerle yurttaşların haber alma hakkı engellenmemelidir. Gözaltına alınan gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Bölgede gerilimin ortadan kaldırılarak, barışın, kardeşliğin egemen olduğu yönetimsel bir anlayışa acil olarak ihtiyaç vardır.”