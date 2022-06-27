TGC’den iktidara çağrı

TGC Yönetim Kurulu 2022 Pazar Günü Taksim’deki Onur Yürüyüşü’nü haberleştiren gazetecilere yönelik gözaltı ve müdahaleyi protesto etti.

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Açıklamada, “Cinsiyet eşitliğinden hızla uzaklaşan, kendinden olmayanları ötekileştiren iktidarın gazetecileri gözaltına alarak yine yurttaşların habere erişimini engellediği” ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

*Seçime giderken iktidarın tek tip insan, tek tip görüş, tek tip gazeteci, tek tip haber anlayışının yerleştirilmesi için yoğun bir çaba gösterdiğine tanıklık ediyoruz. İktidarın korku iklimi yaratan söylemleri, baskı altına aldığı medyayla haberleri okurun gözünden kaçırması, sansür, oto sansür yaşadığımız dönemin önemli sorunları olmaya devam ediyor.

*Cinsiyet eşitliğinden hızla uzaklaşan iktidar, anlayışına uygun olmayan toplumsal konuların haberleştirilmesini engellemek için de gazetecileri hedef göstermeyi ve gözaltına alınmalarını sağlamayı sürdürüyor.

*Gazetecilerin sürekli gözaltı uygulamasıyla baskı altına alınmaya, sindirilmeye çalışılması halkın haber alma hakkının ve haberin serbest dolaşımının engellenmesidir. Bu tutumu protesto ediyoruz.

*Son olarak 26 Haziran 2022 Pazar günü Fransız Haber Ajansı muhabiri Bülent Kılıç Taksim'deki Onur Haftası etkinliğini haber yapmak için izlerken gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı.

*Milliyet Gazetesi Foto Muhabiri Hakan Akgün ise güvenlik güçleri tarafından tartaklanarak çalışması engellendi.

*İktidarı bir kez daha cinsiyet eşitliğine saygı göstermeye, yurttaşın haber alma hakkını engellememeye, gazetecilere yönelik saldırıları cezasız bırakmaktan ve gazetecileri gözaltına almaktan vazgeçmeye çağırıyoruz. #Gazetecilik suç değildir.”

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