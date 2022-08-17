TGC’den RTÜK’e tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, (TGC) RTÜK’ün, Halk TV, Tele1, Netflix ve HaberTürk'e ceza kesmesine tepki gösterdi. Açıklamada, “RTÜK, iktidar adına ceza dağıtmaktan vazgeçmelidir. RTÜK’ü kararlarında tarafsız davranmaya, Anayasa’ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya çağırmaya devam ediyoruz” denildi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV, Tele1 TV, HaberTürk TV, Netflix ve www.tele1.com.tr internet sitesine ceza verdi. TGC Yönetim Kurulu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “RTÜK iktidara yakın olmayan TV kanallarını düzenli olarak cezalandırarak yine bir hukuksuzluğa imza atmıştır” dedi. Açıklamada şu görüşler yer aldı:

“Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) asıl görevini unutup iktidara yakın olmayan TV kanallarını düzenli olarak cezalandırmayı kendine en önemli hedef seçmiştir. RTÜK, yurttaşların hangi habere erişip hangisine erişemeyeceğine karar vermek istemektedir.

-Son olarak RTÜK üyesi Okan Konuralp bugün sosyal medya hesabından açıklama yaparak RTÜK'ün yeni cezalar verdiğini duyurmuştur.

-RTÜK iktidarın hoşuna gitmeyen haberler nedeniyle yine Halk TV, Habertürk TV, Tele1 TV, www.tele1.com.tr internet sitesini ve Netflix'i cezalandırmıştır.

-Konuralp'in yaptığı açıklamaya göre RTÜK, Medya Mahallesi'ndeki değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küçük düşürdüğü iddiasıyla ve Görkemli Hatıralar Programı'ndaki değerlendirmeler nedeniyle Halk TV'ye para cezası vermiştir.

-Tele1 TV'yi Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da öldürülmesiyle ilgili yayın yasağına uymadığı iddiasıyla, www.tele1.com.tr'yi ise internet üzerinden sağladığı maddi destek iddiasıyla cezalandırmıştır.

“RTÜK TÜRKİYE'Yİ UTANÇ VERİCİ DURUMA DÜŞÜRMEYE DEVAM ETMEKTEDİR”

-Diyanet'in şikayet dilekçesi üzerine Habertürk TV'ye Prof. Dr. Celal Şengör'ün Teke Tek Programı'ndaki ‘Musa Peygamber' değerlendirmesi nedeniyle para cezası vermiştir. Netflix'i ise Jurassic Word Kretase Kampı adlı animasyon nedeniyle yayını katalogdan çıkartmayla cezalandırmıştır. RTÜK bu olumsuz tutumuyla çağdaş ülkeler yanında Türkiye'yi utanç verici duruma düşürmeye devam etmektedir.

“RTÜK, İKTİDAR ADINA CEZA DAĞITMAKTAN VAZGEÇMELİDİR”

-RTÜK kararları demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkelerine aykırı olmamalıdır. RTÜK'ün görevi yurttaşların haber alma, gerçekleri öğrenme ve bilgilenme hakkını engellemek olmamalıdır. Gazetecilik suç değildir. RTÜK iktidar adına ceza dağıtmaktan vazgeçmelidir. RTÜK'ü kararlarında tarafsız davranmaya, Anayasa'ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya çağırmaya devam ediyoruz.”

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