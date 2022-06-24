THK uçakları Marmaris’te neden yok: 3 yıllık inadın faturasını ödemeye devam ediyoruz

Uçuşa hazır oldukları resmen açıklanan ve Ankara semalarında uçmaya başlayan THK uçakları, yine AKP iktidarının 3 yıllık inadının yarattığı sorunlar yüzünden Marmaris'te kullanılamıyor. Tüm yetkililer, "Katar'dan Azerbeycan'dan yardım istenirken, THK uçakları neden Marmaris'te yok" sorusuna sessiz kalıyor. İşte cevabı...

Yusuf DEMİR

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Marmaris’teki yangın 4 gündür söndürülemiyor. AKP iktidarı Katar ve Azerbaycan’dan dahi yardım istedi. Azerbaycan’dan uçak, Katar’dan 3 helikopter geldi. Ancak geçtiğimiz hafta basın toplantısıyla uçuşa hazır olduğu açıklanan Ankara’da konuşlu üç Türk Hava Kurumu uçağı halen Marmaris’e gönderilmedi. Türkiye’nin cennet ormanları alev alev yanarken, uçaklara kalkış için talimat verilmiyor.

Hiçbir bakan, resmi makam ya da yetkili THK uçaklarının neden 4 gündür yangına müdahale için sevk edilmediğini açıklamadı.

SÖZCÜ’nün ulaştığı kaynaklar, 3 uçağın uçuşa hazır olduğunu ancak uluslararası havacılık kuralları gereği hem uçaklar, hem pilotlar için gerekli prosedürler zamanında tamamlanmadığı için kullanılamadığını kaydetti.

Uluslararası sivil havacılık kuralları gereği, hem uçaklar hem de kullanacak pilotların uçuşa uygunluklarının onaylanması gerekiyor. Bu onay Türkiye’de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından veriliyor.



PİLOTLARIN EĞİTİMİ TAMAMLANIYOR

CL-215 uçaklarıyla yıllarca ormanları koruyan THK pilotları, kurumu yönetmek üzere 2019 yılında atanan AKP’li kayyum tarafından işten kovulmuştu. Bu pilotlardan bazıları, geçtiğimiz yıl yaşanan büyük yangınların ardından kamuoyu baskısıyla uçakların tekrar uçurulmasına karar verilince geri çağırıldı.

Ancak 3 yılı aşkın süredir uçmayan pilotların uluslararası kurallar gereği bir süre eğitim tazeleme ve antrenman uçuşu yapması gerekiyor. Pilotların halen bu süreci tamamlamadığı belirtiliyor. Bu uçuşlar tamamlandığında pilotların lisansı SHGM tarafından yenilenecek.

UÇAKLARIN UÇUŞA ELVERİŞLİDİR ONAYI

Öte yandan hem Savunma Sanayi Başkanlığı, hem THK üç CL-215 uçağının hazır olduğunu açıkladı ancak SHGM tarafından resmen uçuşa elverişlidir onayı verilmediği ileri sürülüyor. Burada kritik iddia şöyle: CL-215 uçaklarına THK’nın bakım yetkisi vardı ancak 3 yıl ara verildiği için bu yetkisi kalktı. Uçaklar her ne kadar uçacak hale geldiyse de SHGM bürokratları, yetkisi olmayan bir kurum tarafından yapılmış bakıma onay vermek istemiyor. Zira yaşanabilecek olumsuz bir olayın çok ciddi hukuki sonuçları değerlendiriliyor.

DEVLET UÇAĞI OYUNU

Kaynaklar bu noktada ara bir çözüm üzerinde durulduğunu vurguluyor. Buna göre THK’nın uçakları hazırlanacak protokolle yazın Orman Genel Müdürlüğü emrine verilerek, “devlet uçağı” statüsüne alınacak. Çünkü devlet uçağı statüsündeki uçaklar sivil denetimden muaf. Böylece bakımı nerede yapılırsa yapılsın tıpkı askeri uçaklarda olduğu gibi uçabilmesi mümkün.

“PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBA SHGM’NİN ÖNÜNDE”

Sivil Havacılık eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, süreci şöyle değerlendirdi:

“Bu uçaklara SHGM tarafından ‘Uçuşa Elverişlilik Sertifikası’ düzenlenebilmesi için bu uçakların bakımlarının SHGM tarafından yetkilendirilmiş bir bakım kuruluşunda yapılması olmazsa olmaz koşuldur.

THK’nın bu yetkisi vardı ancak 3 yılda yenilenmedi.

Her şey oldu bittiye getirilmeye çalışılıyor. Bir yanda cayır cayır yanan ormanlar diğer yanda yerde yatan uçaklar… Bu sarmalda pimi çekilmiş bomba SHGM bürokratlarının önüne konulmuş vaziyettedir.

Bu devletin memuruna zulümdür. Bugüne kadar neredeydiniz? Her şeyi son dakikaya sıkıştırıp işleri çıkmaza sokuyorsunuz. Liyakat çökünce devlet çöküyor.”

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