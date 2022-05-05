Thodex davası başladı

Kripto para borsası ‘Thodex’ üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın 40 bin 564'er yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava başladı.

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Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Güven Özer ve Serap Özerin de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık getirildi.

Tutuksuz sanıkların katıldığı duruşmada taraf avukatları yer aldı. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından başlayan duruşma, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Faruk Fatih Özerin Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluka kaçması üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.

Hazırlanan 268 sayfalık iddianamede Faruk Fatih Özer ile ağabey Güven Özer ve Abla Serap Özerin de aralarında bulunduğu 21 kişi sanık, 2027 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen suçlardan toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydediliyor.

İddianamede 21 sanığın ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. (DHA)

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