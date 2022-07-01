Thodex davası: ‘Zararımız MASAK raporunda gösterilenden fazla’

Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle aralarında firari Faruk Fatih Özer’in de bulunduğu 21 sanığın toplamda 40 bin 564’er yıla kadar hapis ile cezalandırılması istemiyle yargılandığı davada müştekiler zararlarının MASAK raporunda gösterilenden daha fazla olduğunu söyledi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve yurt dışında firari olan Faruk Fatih Özer tarafından kurulan kripto para borsası Thodex hakkında, 21 sanığın ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Örgüte Üye Olma, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından toplamda 40 bin 564'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada müştekiler ile taraf avukatları da hazır bulundu.

“İLK ŞİKAYETÇİ OLAN BENİM”

Duruşmada ifade veren müşteki Ahmet S., “30 bin dolar ve 200 bin lira kaybım var. Sosyal medyadan yazmaya başladım. İlk şikayetçi olan kişi benim. Tam bu sıkıntılar başlamadan önce Faruk'un Instagram hesabında çok lüks fotoları ve aşırı para harcadığını fark etmiştim. Olaydan hemen önce bunları sildi” dedi.

“ZARARIM MASAK RAPORUNDA GÖSTERİLENDEN FAZLA”

Zararının MASAK raporunda gösterilenden daha fazla olduğunu söyleyen müşteki Seyithan A., “20 bin dolar yatırdım. MASAK raporunda 144 bin TL gösterilmiş ama zararım daha fazla. Hukuk bürosundan arandım. 48 bin TL teklif ettiler. Kabul etmedim” ifadelerini kullandı.

Söz alan müşteki İlnut A. da “Şikayetimin sonuna kadar arkasındayım. MASAK raporuna göre 745 bin TL zararım var. Ancak gerçekteki zararım daha fazla” şeklinde konuştu.

“BENİM ZARARIMI KİM ÖDEYECEK?”

Sanık avukatları tarafından kendilerine zararların karşılanması için teklif yapıldığını kaydeden müşteki Demet A., “1 milyon 300 lira zararım var. Sanık avukatları çok komik ücretler teklif ediyor” dedi.

Müşteki Özlem K. da 165 bin TL zararı olduğunu ifade ederek, “Faruk Fatih Özer'in babası birkaç tane avukat tutmuş. Bu kadar avukatı hangi parayla tutmuş çok merak ediyorum. Benim bir tane bile avukata verecek param yok. Benim zararımı kim ödeyecek? Biraz vicdanları varsa benim paramı öderler dedi. Ünlülerden de şikayetçiyim” diye konuştu.

“KOMİK PARALAR TEKLİF EDİLİP VAZGEÇMEMİZ İSTENİYOR”

Müşteki Bilal T., “506 bin 158 TL zararım var. Araba kampanyası yaptılar. Ünlüler bu kampanyaya dahil edildi. O günlerde düzenek kuruldu. Çok sayıda insan bu şekilde sisteme dahil edildi. Daha fazla para gasp edebilmek için daha fazla insan dahil ettiler bu şekilde. Kampanyanın hazırlanmasında emeği geçen, reklamlarda oynayan tüm ünlülerden de şikayetçiyim. İntihar eden arkadaşlarımız oldu. Telefonla aranıp, çok komik paralar teklif edip davadan vazgeçmemiz isteniyor. Kimse beni aramasın. Kalp kırarım” dedi.

BABASI TANIKLIK YAPMAKTAN ÇEKİLDİ

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ile sanıklar Serap ve Güven Özer'in babası Zülküf Özer de duruşmada tanık olarak hazır bulundu. Zülküf Özer, “Bir seneden fazladır psikolojik olarak ve sağlığımla ilgili problem yaşıyorum. Sağlığım el vermiyor. Tanıklık yapmaktan çekilmek istiyorum” dedi.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Mahkeme heyeti, firari Faruk Fatih Özer’in abisi Güven Özer ve kardeşi Serap Özer’in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, sanık Faruk Fatih Özer hakkındaki kırmızı bülten kararının devamına karar vererek, dava dosyasının Uzlaştırma Bürosu’na gönderilmesi talebini suçun uzlaştırma kapsamı içerisinde kalmadığı gerekçesiyle reddetti. Duruşma ertelendi.

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