THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin Anadolu Efes’i kutlama mesajı tepki çekti

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Anadolu Efes'in şampiyonluğunu sosyal medyadan kutlarken "Anadolu" ismini yazıp "Efes" kullanmaması tepki çekti.

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sponsoru oldukları Anadolu Efes’in şampiyonluğunu sosyal medyadan kutlarken “Anadolu” ismini yazıp “Efes” kelimesini kullanmadı. Bilal Ekşi'ye Anadolu Efes taraftarlarının yanı sıra siyasetçiler de tepki gösterdi.

“UTANÇ KAYNAĞISIN”

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sırf bira markası diye Efes dememek için Ortaçağ anlayışını ortaya koyuyor. Anadolu Efes ne kadar gurur kaynağı ise sen de bir o kadar utanç kaynağısın Bilal. Cehalet paçalarından akıyor bunların. Efes antik kentine gittiğinde ne diyor bu? Akılları fikirleri milletin özgürlüğünde, yendiğinde, giydiğinde ve içtiğinde. Kadrolu cahiller sizi…” ifadeleriyle tepkisini paylaştı.

TEPKİ YAĞDI

Bilal Ekşi'ye tepki mesajlarından bazıları şu şekilde:

Fatih Portakal: Bu nasıl bir kafa? Sırf birayı çağrıştıracak diye Anadolu Efes diyemiyor. Ama Efes diye bir antik kent de var.

“Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi “Efes” ismini yazmaktan çekindi. AKP, Arap Bedevi kültürünü benimsemiş olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu değerlerine ve lâik değerlere düşman olan en büyük milli güvenlik sorunudur! AKP, orta çağ karanlığının bir zihniyetidir!”

“Sayın Bilal Ekşi. Öncelikle takım Anadolu’da degil Avrupa’da (Bakırköy) oynuyor. Takımın ismi Efes Pilsen’di. Hadi Pilsen’i attınız Efes, hadi Efes olmasın Anadolu Efes. Anadolu değil yani. Sponsor olduğunuz ligin şampiyon takımının adını tam öğrenseydiniz keşke.”

“Dünyanın sayılı lager bira üreticilerinden biri olan Efes’i sansürleyen Bilal Ekşi bu kafayla THY başında oturuyor. Ülkeye gelen turist bile birayı Efes diye istiyor.”

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