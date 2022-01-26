THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa ediyor

5-6 Ocak haftasında Kazakistan'da meydana gelen olaylarda, diğer çalışanları Almatı'da bırakıp kargo uçağı ile Türkiye'ye dönmesiyle eleştirilen Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’ın istifa ettiği ve kararını yarın açıklayacağı öğrenildi. İlker Aycı’nın yerine THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat'ın göreve getirileceği belirtiliyor.

Sözcü İstanbul

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Aycı, ocak ayının başında Kazakistan’da hükümetin istifasıyla sonuçlanan olaylar nedeniyle mahsur kalmış, bir süre sonra THY kargo uçağıyla İstanbul’a dönüş yapmıştı. Aycı’nın bölgede mahsur kalan 49 THY çalışanı ve diğer şirketlerin personelini arkasında bırakması eleştirilere neden olmuştu.

“İLKER AYCI’NIN İSTİFASI YETMEZ”

Gelişmeyle ilgili ilk haberi paylaşan İYİ Parti İBB Meclis üyesi Ali Kıdık, Aycı’nın istifa ettirildiğini, bu istifanın yeterli olmadığını, başka isimlerin de istifa etmesi gerektiğini savundu.

Aycı, 1994 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde danışmanı oldu, AKP İstanbul İl Başkan yardımcılığı yaptı. 2005 yılından itibaren önce Başak Sigorta, sonra Güneş Sigorta Genel Müdürlüğüne atandı. Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi'nde kaldığı dönemde yakınındaki isim olduğunu birçok yerde dile getiren Aycı, 2011 yılında ise Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığına atandı.

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