THY’de İlker Aycı koltuğu teslim etti

Türk Hava Yolları'nda (THY) istifa eden İlker Aycı’dan boşalan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı'na getirilen Ahmet Bolat, devir teslim töreniyle görevi devraldı. 2015 yılından bu yana THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı olan Mehmet İlker Aycı’nın İhracatçı Birliği’nden Futbol Federasyonu’na ve THY bağlantılı birçok şirkette Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla 14 koltuğu bulunuyordu.

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2015 yılından bu yana Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini sürdüren İlker Aycı, dün istifa etmiş, yerine de THY Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat getirildiği açıklanmıştı.

Bugün ise THY'de gerçekleştirilen devir teslim töreniyle Aycı, görevi Ahmet Bolat'a devretti.

AYCI’NIN 14 KOLTUĞU VARDI

2015’ten beri THY Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı olan İlker Aycı’nın kartvizindeki diğer görevler şöyle:

■ Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı

■ DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Üyesi

■ DEİK Türkiye-Brezilya İş Konseyi Üyesi

■ DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Üyesi

■ Türkiye Futbol Federasyonu Denetim Kurulu Başkanı

■ THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ TGS Yer Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ THY Do&Co İkram Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ SunExpress A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ We World Express Limited Şti. Yönetim Kurulu Başkanı

■ Cornea Havacılık Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ THY Uluslararası Yatırım ve Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ THY Teknoloji ve Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

■ TFS Akaryakıt Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

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