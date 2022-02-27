Abone Ol

THY’den ek sefer planlaması 

Türk Hava Yolları (THY) Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcuların talepleri doğrultusunda ek seferler planlandığı açıklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
THY’den ek sefer planlaması 

Türk Hava Yolları’den ek sefer açıklaması geldi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şu ifadeleri kullandı;

“Ukrayna’ya komşu ülkelerdeki yolcu talepleri dikkatleri şeklide takip edilmekte, ihtiyaca binaen uçak tipi büyütülmesi ve ek sefer uygulaması yapılmaktadır.”

Ukrayna: Türk yapımı SİHA'larla Rus hedeflerini vurduk İlginizi Çekebilir Ukrayna: Türk yapımı SİHA'larla Rus hedeflerini vurduk Rusya-Ukrayna savaşı... Moskova'dan iddia: Ukrayna heyeti Belarus'a gidiyor İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Moskova'dan iddia: Ukrayna heyeti Belarus'a gidiyor

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Haber Moskova Perşembe Rusya son dakika sosyal medya THY Türkiye uçak Ukrayna