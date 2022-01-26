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THY’den ‘İstanbul Havalimanı’ açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün saat 13.00'a kadar geliş ve gidiş olmak üzere toplam 131 sefer planlandığını bildirdi.

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THY’den ‘İstanbul Havalimanı’ açıklaması

Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı’ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını belirterek, “Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz.” ifadelerini kullandı.

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