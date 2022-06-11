THY’den kadrolaşma tartışmalarını alevlendiren ölüm ilanı

Türk Hava Yolları'nın (THY) verdiği ölüm ilanında, aynı aileden 4 kişinin, kurumun farklı departmanlarında çalıştığı ortaya çıktı. Tartışmalar üzerine THY'den açıklama yapıldı.

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Türk Hava Yolları'nın (THY) verdiği ölüm ilanı, kurumda kadrolaşma tartışmalarını alevlendirdi. Verilen ölüm ilanında Kabin Hizmetleri Başkanlığı, Teknik A.Ş., İnsan Kaynakları Başkanlığı'nda çalışan 4 kişinin aynı aileden olduğu ortaya çıktı.

THY'nin hem İngilizce hem Türkçe yayımladığı ölüm ilanı şöyle:

* “Kabin Hizmetleri Başkanlığı’ndan Egemen ŞİMŞEK ile Teknik A.Ş.’den Ferit ŞİMŞEK’in babası, İnsan Kaynakları Başkanlığı’ndan Firdevs ŞİMŞEK ile Kabin Hizmetleri Başkanlığı’ndan Hale YILDIRIM ŞİMŞEK’in kayınpederi Abdülkadir ŞİMŞEK vefat etmiştir. Cenazesi memleketinden defin edilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine başsağlığı diliyoruz.”

GELECEK PARTİLİ ÖZDAĞ TEPKİ GÖSTERDİ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, söz konusu ilanı paylaşarak, “THY'nin başı sağolsun. Personelin yarısının babası vefat etmiş!” diyerek kadrolaşma iddialarına işaret etti.

THY AÇIKLAMA YAPTI

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, tartışmalar üzerine şu açıklamayı yaptı:

* “65 bin kişilik Türk Hava Yolları ailemizde, çalışırken tanışıp yuva kuran pek çok arkadaşımız var. Biri yaklaşık 25 yıldır, diğeri ise 15 yıldır şirketimiz için emek veren Şimşek aileleri de onların arasında.

* Ne üzücü ki; babalarının kaybıyla akan göz yaşları kurumadan başlatılan linç ile mücadele etmek zorunda kaldılar. Arkadaşlarımıza tekrar başsağlığı dilerken, tüm geçmişlerimizi de rahmetle yad ediyoruz.“