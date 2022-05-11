Tıp fakültesi öğrencisi ölü bulundu

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ali Hassun evinde ölü bulundu.

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Olay, saat 21.45 sıralarında Antalya’nın Kepez ilçesinde meydana geldi. Kültür Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki 8 katlı apartmanın 4. katında yaşayan Suriye uyruklu Ali Hassun, eve gelen arkadaşları tarafından hareketsiz şekilde buldu.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Ali Hassun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından 29 yaşındaki Ali Hassun’un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan Ali Hassun’un ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

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