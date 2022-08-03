TİP’ten KPSS açıklaması: Artık yeter!

Türkiye İşçi Partili (TİP'li) Öğrenciler KPSS'de yaşanılan skandala ilişkin, 9 ilde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. TİP MYK üyesi ve Gençlik Sekreteri Arzum Yalçın’ın ÖSYM İstanbul e-Sınav Merkezi önünde yaptığı açıklamada, “Bu işin bütün sorumlularının teker teker, yargılanana kadar bizler bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

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Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) bir yayınevinin kitabında yer alan bazı soruların, aynen yer aldığının ortaya çıkması skandalına ilişkin Türkiye İşçi Partili (TİP’li) Öğrenciler, ¨KPSS iptal edilsin, sorumlular hesap versin¨ diyerek, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Adana, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır'da basın açıklaması yaptı.

“ARTIK YETER!”

TİP MYK üyesi ve Gençlik Sekreteri Arzum Yalçın'ın ÖSYM İstanbul 4.Levent'teki e-Sınav Merkezi önünde yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “AKP'nin yarattığı ve çocuk oyuncağına eğitim sisteminde artık görmediğimiz şey kalmadı. Her sene değişen eğitim sisteminde değişmeyen tek şey, yapılan torpiller, çalınan sınav soruları ve öğrencilerin mağduriyeti olmaya devam ediyor. 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS'de bir kez daha AKP'nin karanlık yüzünü gördük. Sınavda sorulan pek çok sorunun Yediiklim yayınevinden alındığı ortaya çıktı. Bunlar o kadar alışmışlar ki sınavda soruları çalmaya, torpille insanları bir yere getirmeye, soruları bırakın soruların şıklarını dahi yerini değiştirmeye tenezzül etmemişler. ‘Artık yeter!' diyoruz. Artık bunların işledikleri suçların cezasız kalmayacağı bir düzen istiyoruz.”

“BÜTÜN SORUMLULAR YARGILANANA KADAR BU İŞİN PEŞİNİ BIRAMAYACAĞIZ”

“ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün bir kararname ile görevden alınması ile bu iş çözülmeyecektir” diyen Yalçın, “Çünkü bu işin tek sorumlusunun o olmadığını biliyoruz. Bu işin bütün sorumlularının teker teker, yargılanana kadar bizler bu işin peşini bırakmayacağız. Bizler artık bunlardan sınavlarımızın güvenliğini sağlamasını da istemiyoruz. Çünkü bunlar varken, ne sınavlarımızın ne de geleceğimizin güvende olmadığını biliyoruz. Bizler, bütün sıra arkadaşlarımıza sesleniyoruz; gelin birlikte bunların bizden çaldığı geleceğimizi, hayallerimizi, umutlarımızı yeniden inşa edelim. Gelin birlikte bu kokuşmuş düzene dur diyelim ve ülkemizin üzerine 20 yıldır çöken bu karanlığı birlikte dağıtalım.” dedi.

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