TIR’la çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun Gerede kesiminde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü.
Serkurt Yurtlu idaresindeki otomobil, Anadolu Otoyolu’nun Gerede mevkiinde, Gürcistan uyruklu Sherzod Khajıev yönetimindeki plakalı TIR’la çarpıştı.
Olayın ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Yurtlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Yolda dönüş yasağı olmasına rağmen dönmeye çalıştığı öne sürülen tır sürücüsü ise polislerce gözaltına alındı. Kaza nedeniyle yolda bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların çekilmesi sonrası normale döndü. (AA)