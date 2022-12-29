TL mevduat stopaj desteği uzatıldı

“193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 31 Aralık 2022’de sona eren Türk lirası mevduatları için stopaj desteğinin süresi 30 Haziran 2023'e uzatıldı.

Ayrıca, vadeli, vadesiz mevduat faizleri ve kar paylarına uygulanan ve 31 Aralık 2022 itibarıyla sona erecek tevkifat oranlarının süresinin de 31 Haziran 2023’e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

STOPAJ ORANLARI NE OLACAK?

Ekim 2020’de uygulamaya alınan stopaj indirimleri ile altı aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15’ten yüzde 5’e, bir yıla kadar vadelide yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, bir yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10’dan yüzde 0’a çekilmişti. Ayrıca katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarında ise altı aya kadar vadeli olanlarda yüzde 5, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 3, ve bir yıldan uzun vadeli hesaplarda sıfır olarak uygulanacak.