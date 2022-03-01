TMMOB Şehir Plancıları Odası, zeytinlik alanlarda maden aranmasına izin veren yönetmeliğin iptali için dava açacak

Enerji Bakanlığı'nın yönetmeliğe ek bir madde koyarak, "Elektrik ihtiyacının karşılanması" gerekçesiyle zeytinliklerin maden sahalarına çevrilmesinin önünü açmasına tepkiler yükselmeye devam ediyor. TMMOB Şehir Plancıları Odası, zeytinlik alanları yok edecek yönetmeliğin iptali için dava açacağını duyurdu.

Halil ATAŞ

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TMMOB Şehir Plancıları Odası, Resmi Gazete'de yayımlanan ve zeytinlik alanlarda maden aranmasına izin veren yönetmeliğe sert tepki gösterdi.

“DOĞAYLA SAVAŞ, SAVAŞ KOŞULLARINDA BİLE DEVAM EDİYOR”

TMMOB Şehir Plancıları Odası, 1 Mart 2022 tarihinde çıkarılan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında, bir basın açıklaması yayımladı.

“YÖNETMELİĞİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇACAĞIZ”

Zeytinlik alanları yok edecek yönetmelik değişikliğinin iptal edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“İklim krizine önlem olarak pek çok ülke kömürden çıkma yönünde kararlar alıp yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik ederken, tarihsel olarak ülkenin doğasının ve tarımsal üretim deseninin en önemli varlıklarından olan zeytin ağaçları madenlere kurban edilecek.

*Hâlihazırda zeytin ağacının yetiştiği Akdeniz ve Ege coğrafyaları başta olmak üzere birçok bölgede taş ve kömür ocakları sebebiyle yaygın biçimde zeytinlikler türlü yollarla parçalanmakta ve yok edilmektedir.

*Bugün çıkarılan Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bu anlamda zeytinlik alanlara yasa dışı biçimlerde el koymakta olan madencilik sektörünün bu faaliyetlerini yasallaştırma amacını taşımaktadır.

*Ülkemizde sayısı ve kapasitesi giderek artan ve bulunduğu coğrafyaya kirlilik, aşırı su tüketimi ve yarattığı olumsuz ekolojik etkiler sebebiyle gelecek kuşaklarımızı da olumsuz etkileyeceği açık olan termik santrallerin temel ihtiyacı olan kömürü çıkarmak için asırlık zeytin ağaçlarının feda edilmesi sadece doğaya karşı değil gelecek kuşaklara, iklim krizi ile mücadele edenlere ve yerel geçimlik ekonomiye karşı da bir suçu içerisinde barındırmaktadır.

*Bu suça karşı TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, geleceği planlama ilkelerimiz doğrultusunda kentsel ve kırsal alanlarda etkili olması gereken şehircilik esaslarımız gereği dava açacağımızı kamuoyuna duyururuz”