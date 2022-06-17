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TOKİ’den Antalya’da arsa satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Antalya'nın Konyaaltı ve Manavgat ilçelerinde bulunan 22 muhtelif arsayı açık artırma usulüyle satışa sunuyor.

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TOKİ’den Antalya’da arsa satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale 29 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Arsa satışlarına ilişkin salon katılımı TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ve Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara adreslerinde yapılacak. İnternet katılımı için kayıtlar 28 Haziran 2022 Salı günü saat 10.30'a kadar alınacak.

Ayrıntılı liste ve satış koşullarına www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr internet adresinden ulaşılabilir.

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