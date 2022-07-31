TOKİ’nin aidat ve taksit ödemelerindeki fiyat artışına vatandaşlar isyan etti

TOKİ binalarında oturan bir grup vatandaş, aidat ve taksit ödemelerinde fahiş artış yapıldığını belirterek eylem düzenledi. Sokağa çıkan vatandaşlar, sorunun çözümü için yetkililere seslendi.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde dar gelirli aileler için yapılan TOKİ binalarında oturan bir grup vatandaş aidat ve taksit ödemelerine yapılan fahiş artışa isyan etti.

İSTİFA SLOGANLARI ATTILAR

Akgedik TOKİ 1.Etap yönetimi önüne yürüyen kalabalık, ‘yönetim istifa' sloganları attı.

Yaşanan olayı SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na ulaştıran bir vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

*Ben hak sahibiyim. 2017 yılında TOKİ ile 153 bin TL ödeme için anlaşma yaptık. Aylık ödememiz 865 TL olarak belirlendi.

ÖDENECEK TAKSİT İKİ KATINA ÇIKTI

*Şu ana kadar 100 bin TL' ye yakın ödeme yaptım ama borcum artmış durumda. Şu an borcum 155 bin TL olmuş. Taksit sayılarımız da azaldığı için şu an aylık 1650 TL ödemek zorundayım. Sözde dar gelirli için yapılmıştı bu evler.

*En son yeniden değerleme oranı yüzde 16,55. Bankadan kredi çeksem aylık faiz yüzde 2.5 oluyor. Bu mağduriyetin giderilmesini bekliyoruz.

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