Toplantıda skandal olay! Bölge müdürü gümrük memurunu tokatladı

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, vergi mükelleflerinin katıldığı bir toplantıda Ticaret Bakanlığı Gürbulak Bölge Müdürü Osman Erdoğan'ın bir gümrük muhafaza memuruna tokat attığı görüntüleri paylaştı. Videolarda Erdoğan'ın ayrıca, toplantı yaptığı mükelleflerden bağış yapmalarını isteyerek bayan memurları gösterip cinsiyetçi sözler kullandığı görülüyor.

Orhan BOZKURT

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u da etiketleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülere tepki yağdı. Polat, “Bu ne rezalet Mehmet Muş!? Bir muhafaza memurunu mükellefin önünde nasıl tokat atıp küfredebilir bir müdür? Mesleğin ağırlığını özümsemiş onurlu insanlar yapmalı bu işi” dedi.

HERKESİN ÖNÜNDE TOKASTLADI.. “SAKALLI GELMİŞ EŞEK HERİF”

Polat’ın paylaştığı görüntülerde sahnede konuşan Osman Erdoğan, ayakta duran iki gümrük muhafaza memurunu göstererek “İhtar aldığı gün sözleşmesi feshedilir. Ama bu adam öyle değil, bak sakallı gelmiş. Eşek sıpası” diyerek tokat atıp hakaret ediyor.

GÜM-SEN: ÇOK ONUR KIRICI BURASI MUZ CUMHURİYETİ DEĞİL

Gümrük Çalışanları Sendikası da görüntülere tepki gösterdi. Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Bölge Müdürü gördüğümüz bu video çok onur kırıcı. GÜM-SEN Gümrük çalışanları sendikası olarak bu konuyu asla görmezden gelmeyeceğiz bilginiz olsun. Burası muz cumhuriyeti değil. O tokat attığınız pırıl pırıl bu ülkenin üniversite mezunu gencidir. Bu işin peşini bırakmayacağız” denildi.

KADIN MEMURLAR İÇİN CİNSİYETCİ SÖZLER: BOY FİZİK MAŞALLAH

CHP Milletvekili Mahir Polat’ın paylaştığı başka bir videoda ise Osman Erdoğan, toplantı yaptığı mükelleflerden bağış yapmalarını isteyerek bayan memurları gösterip “Bakın o kızlarımız burayı seçti. Lütfen bağış verin, en güzel kızlarımız. Boy, fizik maşallah Allah bağışlasın” diye konuşuyor. CHP’li Polat bu görüntüler için ise “Sizi o kızlar karşılayacak diyerek o kadın memurları kürsüye çıkarmak… Kepazelik! Namussuzluk! Terbiyesizlik!” diyerek tepkisini dile getirdi.