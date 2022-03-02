‘Tosuncuk’ davasında bilirkişi kararı

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın mağdurlara sadece ana parayı ödeyeceğini taahhüt ettiğini belirterek, "Papara üzerinden mağdurlara yaklaşık 300 milyon TL geri ödemede bulundum. Bunun da değerlendirilmesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme, şirketlerin kurulduğu zaman ve şu anki borç alacak durumu ve menkul varlığının incelenmesi için dosyanın bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın aynı suçlardan açılan 3 ayrı dava kapsamında yargılandığı Çiftlik Bank davasına devam edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Aydın ve Mehmet Aydın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar Cafer Çolak ve Cudi Cumhur Yurdakul ile sanık avukatları salonda hazır bulundu.

‘SADECE ANA PARAYI ÖDEYECEĞİMİ TAAHHÜT ETTİM'

Sanık Mehmet Aydın söz alarak, “Adli emanette bulunan bilgisayarın incelenerek mağdurlarla aramızdaki görüşmelerin tespit edilmesini ve lehime olan hususların ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Adli emanette bulunan mağdurlarla yapılan sözleşmelerde sadece ana parayı ödeyeceğimi taahhüt ettim. Bunun incelenmesini talep ediyorum. Yurt dışından ses kaydı gönderdim. Zararları gerekirse yurt dışındaki mal varlığımla ödeyeceğimi söyledim. Yaklaşık 10 milyon dolarlık malvarlığıma Uruguay ve Paraguay'da el konuldu. Ben bu el konulma işlemlerine karşı, arandığım için herhangi başvuruda bulunamadım. Papara üzerinden mağdurlara yaklaşık 300 milyon TL geri ödemede bulundum. Bunun da değerlendirilmesini talep ediyorum” dedi.

‘FORMALİTEDEN ORTAK OLDUM'

Şirkette sürekli olarak çalışmadığını söyleyen Fatih Aydın ise, “Kardeşimin teklifi üzerine şarküteride kendi aracılığıyla 6 ay kadar çalıştım. Şarküteriyi devrettiği için ayrıldım. Kıbrıs'ta şirket kuracağını söyledi. Formaliteden ortak oldum. Herhangi bir müdürlük yetkim yoktu” diyerek tahliyesini istedi. Sanık Mehmet Aydın'ın avukatı Mehmet Keske ise, müvekkilinin dolandırıcılık suçu işlemediğini öne sürdü.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti, şirketlerin el konulduğundaki borç alacak durumu ve menkul varlığı, şu an itibariyle borç alacak durumu ve menkul varlığının incelenmesi için dosyanın 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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